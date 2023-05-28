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我愛唐人街 免費健康服務日　芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重舉行

本報芝加哥訊
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重的開幕式。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重的開幕式。

由大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、美亞健康協會、芝加哥十一區區長辦公室、芝加哥二十五區區長辦公室以及芝城華商會聯合主辦的“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典日前在芝加哥中國城華埠廣場盛大舉行。主流政要及社團領袖包括Cook郡郡長 Toni Preckwinkle，國會議員 Danny Davis，眾議員馬靜儀辦公室代表 Maggie Lee，11區區長李惠華，中國駐芝加哥總領事趙建總領事、僑務組長張軍鵬，華聯會主席吳灝、理事長鄭征，胡曉軍，美亞健康協會董事長劉炯玲、主任劉紅，兩會會長方燕輝等出席并在活動中發表了祝賀辭，表示對亞裔社區文化的重視和支持。

當天的活動現場設有多個展位，宣傳各種服務和遊戲活動。特別是美亞健康協會提供免費身體檢查服務，為參與者提供健康評估和建議。此外，還有多個文藝團體進行了精彩的表演，包括歌舞表演和廣州協會、洪清舞獅隊的精彩表演。人們可以欣賞到來自多個不同的文藝團體表演音樂、舞蹈和歌唱。這些精彩的演出展示了亞裔文化的獨特之處，讓觀眾們更深入地了解和欣賞亞洲各國的豐富文化遺產。此外，活動也提供了機會讓社區居民與政要和社團領袖互動交流。參與者可以與他們交談，了解他們對亞裔社區的關注和支持，同時也能提出他們關心的問題和建議。

這次活動旨在慶祝亞裔傳統文化，促進社區的凝聚力和文化交流。同時，通過提供免費健康服務，也關注和關心亞裔社區的健康和福祉。此次活動的成功舉辦，得到了各界人士的廣泛關注和支持，為芝加哥的亞裔社區帶來了歡樂和福祉。也為芝加哥的多元文化增添了豐富的色彩，展現了亞裔社區對於推動社區凝聚力和文化多樣性的重要作用。這樣的活動不僅促進了不同文化之間的交流與理解，也為亞裔社區提供了展示自身傳統文化的平台。

特別值得一提的是，美亞健康協會提供的免費身體檢查服務，為亞裔社區的健康問題提供了關注和支持。健康是每個人都關心的重要問題，而這樣的活動能夠提供免費的健康檢查，無疑是對社區居民的福利和關懷。這次活動的成功舉辦離不開主辦單位和各界人士的辛勤努力和支持。

亞裔月慶典的舉辦不僅是一個節日慶典，更是對亞裔社區的關愛和支持的體現。活動不僅拉近了社區居民之間的距離，也為亞裔社區帶來了更多的關注和支持。

表演太極。
表演太極。
左起：廣州會元老勞潔梅、美亞健康協會主任劉紅和“快樂有我“健身隊老師李懂平出席活...
左起：廣州會元老勞潔梅、美亞健康協會主任劉紅和“快樂有我“健身隊老師李懂平出席活動。
社區公益活動義工。
社區公益活動義工。
表演者。
表演者。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典主辦單位僑領與來賓合照。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典主辦單位僑領與來賓合照。
快樂有我“健身隊表演歌舞。
快樂有我“健身隊表演歌舞。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重舉行，嘉賓致辭。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典隆重舉行，嘉賓致辭。
我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典活動表演小嘉賓。
我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典活動表演小嘉賓。
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典活動文藝團體表演，隆重喜慶...
“我愛唐人街，免費健康服務日”芝加哥亞裔傳統文化月慶典活動文藝團體表演，隆重喜慶！

亞裔 芝加哥 華埠

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