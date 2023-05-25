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芝加哥中餐博覽會 萬人品嚐中華風味美食

特派員黃惠玲／芝加哥報導
主辦方、頒獎嘉賓和部分得獎者。(高潔／攝影)
主辦方、頒獎嘉賓和部分得獎者。(高潔／攝影)

第104屆全美餐館展23日在芝加哥麥克米克展覽中心(McCormick Place)畫下句點，其中美國中餐聯盟、美中餐飲協會和「餐飲家」雜誌聯合主辦的第五屆全球中餐博覽會(Global Chinese Food Expo)迴響熱烈，至少吸引約萬人到場品嚐中華風味美食，並成功促成數百件合作意向方案。

來自伊利諾、紐約、華盛頓特區、新澤西、科羅拉多州等地的華人餐飲上下游品牌參加了這屆的展示，還有四川自貢的綠茶、香辣醬也共襄盛舉。包括中國駐芝加哥總領館副總領事邊志春、領事曹潔、伊州眾議員馬靜儀、芝加哥華商會會長李建明、美亞健康協會主任劉紅、MenuSifu菜單大師總裁李宇等嘉賓，均到場參加了活動。

第五屆全球中餐博覽會剪綵。 (高潔／攝影)
第五屆全球中餐博覽會剪綵。 (高潔／攝影)

「餐飲家」雜誌發起的「餐飲家金像獎」在展出期間，頒發了得獎名單，包括「倫敦奧運名廚」鍾富華獲終身成就獎；「金皇廷」餐廳的陳善莊、「A-fusion」連鎖集團的鄭時坦獲得「社區英雄獎」；「洪湖群英會」的陳李忠獲年度傑出餐飲家獎；華盛頓特區的傳奇大廚張鵬亮斬獲年度傑出廚師獎，他旗下兩家餐廳奪得傑出餐廳和最佳新餐廳等大獎；紐約的利苑菜館(J. J. garden)，加州的嶺南小館和Frank Fat's餐廳獲得經典餐廳獎。

所有大獎得主都獲得了餐飲家金像獎首席贊助商，點菜大師MenuSifu提供的一套餐廳管理系統硬件、軟件和服務終身免費的獎品。

邊志春為首屆餐飲家金像獎的「社區英雄獎」得獎者頒發了獎狀。她說，中華餐飲文化源遠流長，是吸引美國當地民眾了解中國和中華文化的重要窗口，她並鼓勵中餐業者團結廣大中餐業界塑造中餐良好品牌形象，為美國中餐業注入新的生機和活力，增進中美民間友好交流獻。

第五屆全球中餐博覽會展區。 (高潔／攝影)
第五屆全球中餐博覽會展區。 (高潔／攝影)

馬靜儀也肯定中餐博覽會的勝利召開表示祝賀。她說，她所代表的選區是芝加哥中餐行業最集中的區域。華人餐飲業對當地經濟文化的發展做出了傑出的貢獻，而中餐本身也是美國文化的重要組成部分，華人移民依靠這個產業在美國有更好的生存和發展。

在頒獎典禮上，美國中餐聯盟、美中餐飲協會和《餐飲家》雜誌聯合呼籲中餐行業團結一心，共謀發展，也歡迎更多餐飲業上下游產業鏈從業者加入，攜手合作。

芝加哥 華人 加州

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