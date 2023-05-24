我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

戲水安全 專家籲兒童避穿藍色泳衣減少風險

記者陳曼玲／綜合報導
專家建議不要給孩子穿上藍色泳衣，可減少溺水風險。(pexels)
專家建議不要給孩子穿上藍色泳衣，可減少溺水風險。(pexels)

夏天玩水季節即將到來，根據疾病控制和預防中心(CDC)的數據，溺水是1至4歲兒童死亡的第一大原因，也是5到12歲兒童的第二大死因，因此游泳教練與專家建議父母不要為孩子購買在水中不容易被識別的藍色泳衣，最好是鮮豔的霓虹色。

印第安納賓州大學(University of Pennsylvania in Indiana)大學體育管理助理教授、國家防溺水聯盟執行主任(National Drowning Prevention Alliance)卡奇馬爾奇(Adam Katchmarchi)也同意避免穿藍色泳衣是防止溺水的一種方法。

卡奇馬爾奇說，不管是在游泳池中還是在天然水域裡，人在溺水時可能會被淹沒在水底下，使岸上的人不容易發現，所以建議不管什麼年齡的人穿著鮮豔顏色的泳衣，來保護個人在水上活動的安全。

國家防溺水聯盟建議父母採取五層保護措施，以確保孩子在水中的安全。

1．圍欄和警報器：

在游泳池周圍設置圍欄，通向游泳池的門窗上裝設警報器，以便門被打開時發出聲音警告成人注意。

2．有人看管：

當孩子在水中玩水時，一旁要有會游泳的人員在一旁持續看管監督。

3．學會游泳：

建議大人小孩都學會游泳，該聯盟建議父母和兒科醫生討論孩子何時可以開始上游泳課程。

4．救生衣：

只要在開闊的自然水域上或周圍以及划船時，都需要穿上救生衣。

5．緊急準備：

在泳池邊放置電話可以快速撥打 911求救，以及學習和練習如何執行心肺復甦術。

該聯盟進一步強調，只要是在水邊活動時，就有溺水的危險，因此要合併採取這五層水上保護措施，可能其中一項就能救人一命。

游泳 賓州 CDC

上一則

住宅區見巨鱷 長11呎重1200磅

下一則

喬州電力費率 6月起漲12%

延伸閱讀

自由式游泳學院4-8歲全新課程 專業老師細心指導輕鬆學會遊泳

自由式游泳學院4-8歲全新課程 專業老師細心指導輕鬆學會遊泳
洛縣華女大海遛豬、餵豬 「小豬島」各種玩法大開眼界

洛縣華女大海遛豬、餵豬 「小豬島」各種玩法大開眼界
攝影師潛水拍到「薄切小黃瓜」游泳？ 是類水母神奇生物

攝影師潛水拍到「薄切小黃瓜」游泳？ 是類水母神奇生物
市議會提案 擬增建公共泳池 普及兒童免費游泳課

市議會提案 擬增建公共泳池 普及兒童免費游泳課
《老照片說故事》早年游泳多波折

《老照片說故事》早年游泳多波折
紐約公共海灘泳池 救生員短缺

紐約公共海灘泳池 救生員短缺

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
芝市房租在中西部城鎮偏高。(特派員黃惠玲／攝影)

這些中西部城市 租金比你想像得高

2023-05-16 15:53

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險