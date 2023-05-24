戲水安全 專家籲兒童避穿藍色泳衣減少風險

專家建議不要給孩子穿上藍色泳衣，可減少溺水風險。(pexels)

夏天玩水季節即將到來，根據疾病控制和預防中心(CDC )的數據，溺水是1至4歲兒童死亡的第一大原因，也是5到12歲兒童的第二大死因，因此游泳 教練與專家建議父母不要為孩子購買在水中不容易被識別的藍色泳衣，最好是鮮豔的霓虹色。

印第安納賓州 大學(University of Pennsylvania in Indiana)大學體育管理助理教授、國家防溺水聯盟執行主任(National Drowning Prevention Alliance)卡奇馬爾奇(Adam Katchmarchi)也同意避免穿藍色泳衣是防止溺水的一種方法。

卡奇馬爾奇說，不管是在游泳池中還是在天然水域裡，人在溺水時可能會被淹沒在水底下，使岸上的人不容易發現，所以建議不管什麼年齡的人穿著鮮豔顏色的泳衣，來保護個人在水上活動的安全。

國家防溺水聯盟建議父母採取五層保護措施，以確保孩子在水中的安全。

1．圍欄和警報器：

在游泳池周圍設置圍欄，通向游泳池的門窗上裝設警報器，以便門被打開時發出聲音警告成人注意。

2．有人看管：

當孩子在水中玩水時，一旁要有會游泳的人員在一旁持續看管監督。

3．學會游泳：

建議大人小孩都學會游泳，該聯盟建議父母和兒科醫生討論孩子何時可以開始上游泳課程。

4．救生衣：

只要在開闊的自然水域上或周圍以及划船時，都需要穿上救生衣。

5．緊急準備：

在泳池邊放置電話可以快速撥打 911求救，以及學習和練習如何執行心肺復甦術。

該聯盟進一步強調，只要是在水邊活動時，就有溺水的危險，因此要合併採取這五層水上保護措施，可能其中一項就能救人一命。