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芝加哥密西根湖、高速路旁社區空汙嚴重

記者陳曼玲／綜合報導
研究指出，芝加哥靠近密西根湖地區臭氧濃度高，高速公路附近社區空氣汙染嚴重。(本報檔案照片)
研究指出，芝加哥靠近密西根湖地區臭氧濃度高，高速公路附近社區空氣汙染嚴重。(本報檔案照片)

根據西北大學研究證實，在芝加哥周邊的各地區空氣汙染程度不一，尤其在高速公路和密西根湖附近的社區有較高濃度的空氣汙染，比芝加哥空氣汙染濃度最低的地區要高出兩倍。

這項在「地球物理研究雜誌：大氣」發表的研究指出，陽光照射在氮氧化物和揮發性有機化合物時形成臭氧，然後風將城市裡的汙染物吹到水面上而形成臭氧，因此密西根湖上空的臭氧含量最高， 使湖濱社區的地面臭氧濃度也最高。

西北大學的科學家從美國環境保護署(EPA)得到空氣排放的數據，以數學方程式來模擬化學和物理反應，並加入建築類型、土地覆蓋和天氣的變數，以電腦模擬程式來追踪每小時的二氧化氮、臭氧和懸浮顆粒2.5(particulate matter)的數量，該模型可顯示在小至約一哩的空間裡的空氣汙染。

西北大學博士生兼該研究的組長蒙哥馬利(Anastasia Montgomery)說，由於安裝在芝加哥周邊的感應器分佈稀疏，因此無法監測到所有地區，她認為EPA應當要負起責任來監測這些汙染物。

研究發現臭氧、懸浮顆粒 2.5 和二氧化氮可能造成哮喘、呼吸道感染和過早死亡，對兒童、老人和體弱的人尤其有害。

由於芝加哥是貨運與卡車運輸的中心，因此工業與車輛排放的廢氣與二氧化氮產生了懸浮顆粒2.5。根據芝市的2020年空氣質量與健康報告估計，芝加哥每年5%的過早死亡與懸浮顆粒2.5有關。

根據小村環境正義組織(Little Village Environmental Justice Organization) 的資深交通政策分析師阿科斯塔-科爾多瓦 (Jose Acosta-Cordova) 表示，高速公路經常穿過有色人種社區，附近還有倉庫和配送中心，因此有柴油卡車進出而排放空氣汙染物。

他說，住在這些地區的人多是有色人種、非裔美國人、拉丁裔和亞裔社區。在2020年的報告中，市府官員承認因種族政策與投資分配減少，使空氣汙染嚴重影響了非洲裔和拉丁裔社區。

去年7月，聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development，簡稱HUD)發現，芝市府核准將汙染企業從白人社區轉移到黑人和拉丁裔地區，而侵犯了公民的權利。 因此HUD 要求芝市修改分區、規劃和土地使用政策，來停止對有色人種社區的歧視。

空氣汙染 芝加哥 西北大學

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