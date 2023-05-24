芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬

根據貸款網站CashNetUSA對全美最昂貴社區的新排名，在芝加哥郊區的格倫科村(Glencoe)被評為在伊利諾州中最昂貴的社區。 (格倫科村官方臉書)

根據貸款網站CashNetUSA對全美最昂貴社區的新排名，在芝加哥 郊區的格倫科村(Glencoe)被評為在伊利諾州中最昂貴的社區。

該網站參考Zillow網站的房價 ，將每個社區中的總房價除以房屋數量來計算各社區的平均房價，然後對全美昂貴社區加以排名，其中位於芝加哥北部密西根湖沿岸的格倫科村的平均房價為300多萬元，在伊州排名第一，但遠低於全美貴區520萬元的平均價格。

CashNetUSA網站還分析了芝加哥的122個街區，其中6個街區的平均房價超過100萬元，分別是：

新東區(New East Side)的排名為全芝市最貴的社區，平均房價為166萬4936元，謝菲爾德(Sheffield)為154萬7229元、史翠特菲爾(Streeterville)為128萬352元、近北區(Near North)為125萬7447元，林肯公園(Lincoln Park)為123萬8849元，以及黃金海岸(Gold Coast)為121萬8111元。

該網站還說明比起東西岸的大城市，芝加哥提供可負擔的住宅水準而聞名，但一些像是在黃金海岸(Gold Coast)的社區，因為少數豪宅而拉高了平均價格，使該地區的平均房價拉高。

該網站說河北區(River North)這個繁華的水邊社區，是昂貴社區中的一個可負擔的替代選擇，平均房價為84萬7684元。

根據2020年的人口普查 ，格倫科村的人口有8849人，每年人口減少約1.34%，每戶平均年收入為36萬9342元，居民的平均年齡為46歲。格倫科村的特色之一是，該地區裡有建築師Frank Lloyd Wright的建築設計數量為世界第三大。

CashNetUSA網站評估全美的昂貴社區中，以佛羅里達州的馬納拉潘鎮(Manalapan)的平均房價將近4000 萬元居全美第一。