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伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊　為華埠社區民眾更換ID/駕駛執照服務，廣受歡迎

本報芝加哥訊
伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工。
伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工。

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）協調，伊州州務卿 Alexi Giannoulias 辦公室派出外展部流動服務團隊繼早前多次來芝加哥華埠為民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照及相關的咨詢服務。多年來，該外展流動服務團隊為華埠社區民眾累計服務達數萬人之多，大大方便了民眾更換ID/駕駛執照，廣受歡迎。在近日5/18中國城希林藝術中心為民眾現場辦理身份證更新和申請、更換駕駛執照服務中。由于輪候民眾太多，造成一些排了隊而沒有辦理的民眾，伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）表示，將與州務卿外展服務團隊協調在下個月安排時間繼續為大家服務。未來，伊州州務卿 Alexi Giannoulias 將在中國城設立專門服務團隊長駐，將更方便、持續服務華埠社區民眾。

州務卿辦公室外展流動服務團隊，每次上門服務服務團隊都是一大早來到中國城做準備工作，務求多為民眾服務。當天義工團隊臨時組成，其中有馬森柱、韓龍灝、梅小平、陳羨韶、余杏瑜、容音寧以及多位做好事不留姓名的義工，他們負責在現場幫忙做登記和翻譯及維持秩序等工作。馬森柱先生還出錢出力，贊助所有工作人員的午餐飯盒和礦泉水，幸福緍紗老闆余杏瑜贊助飲料給，他們真心為社區民眾辦實事的舉動，值得大家學習和稱頌！州務卿 Alexi和馬森柱先生衷心感謝所有義工的熱情付出，他也代表社區民眾感謝州務卿 Jesse White 對中國城民眾的特別關愛，感謝希林藝術中心免費提供場地。

有排隊的民眾開心表示，因為工作，很多人的ID和駕照過期或即將到期而沒有及時辦理更換，特別是上年紀的老人家，如果要去市區辦理，要勞繁兒女孫輩一同前往當翻譯和司機，現在州務卿辦公室外展部流動服務團隊便民服務來到家門口，還有多位義工現場為大家翻譯中文，方便快捷，省時省力，真是要感謝州務卿辦公室外展流動服務團隊和協調人馬森柱（Sam Ma）先生及一班熱心義工啊！

 

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