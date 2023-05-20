芝大反搬遷組織 反仕紳化 倡低收入住房

芝大附近仕紳化，導致租金與房價上漲。(取自芝大臉書)

芝加哥大學反搬遷組織(University of Chicago Against Displacement，UCAD)提倡低收入 住房，作為芝市南區(South Side)10億元賠償計畫的一部分。

UCAD是一個反仕紳化(anti-gentrification)的學生社團。今年2月，該社團要求芝大提供10億元的賠償金，作為「真正長期可負擔經濟型住房」的資金。並在20年內支付給南區，以預防該區居民產生無力負擔住房的現象。

仕紳化或紳士化(Gentrification)，為中產階層化或貴族化或縉紳化是社會發展的其中一個可能現象，指一個舊區從原本聚集低收入人士，到重建後地價及租金 上升，引致較高收入人士遷入，並取代原有低收入者。仕紳化的轉變過程可能因著重建速度而需時多年，但引伸的結果是本區生活指數提高，原居住的低收入者最後可能反被新遷入的高收入者歧視，或引致原居住的低收入者不得不遷離往更偏遠或條件更差的地區維持生活 。該地區吸引了第一批高收入者遷入後，就轉而成為吸引其他同階層人士遷入聚居的引力，使仕紳化過程越加快速。

「大學的存在，即為過去奴隸交易制度的遺產。」UCAD在芝大校報The Chicago Maroon的專欄文章寫道，「此外，大學還一直積極參與種族隔離、畫紅線，並且支持將大學與社區作出切割的開發案，這些行動迫使南區人面臨被逼搬遷的風險。」

該團體倡議每年2000萬元的租金援助基金、擴大低收入住房、和支持當地學校的STEM計畫。

UCAD在一份新聞稿表示，「現在正是關鍵時刻，因為傑克森公園(Jackson Park)的歐巴馬總統中心(Obama Presidential Center) ，增加了土地價值，進而增加了租金價格」。

對此，芝大發言人表示，該大學致力於回饋芝城 南區：支持商業活動，提供免費的大學準備課程，並雇用超過1萬3000個當地居民。