2年少8萬人… 芝人口下降 城市排名退居第3

芝加哥市在過去兩年中流失了逾8萬居民。圖為乘客在歐海爾機場搭機離開芝加哥。(美聯社)

根據最新的人口普查 數據，芝加哥市在過去兩年中減少了逾8萬居民。伊州 大多數城市也呈現人口負增長現象，在2022年減少了10萬名居民，減少人口中有32%來自芝市。

2021年期間，美國最大的20個都會區中，超過一半呈現人口下降趨勢。所有都會區的增長率僅為0.01%。2022年間，20個最大的都會區中有八個人口下降，所有都會區的增長率為0.4%。

2022年人口成長的都會區有西雅圖、華盛頓特區、邁阿密與羅德岱堡(Fort Lauderdale)、明尼阿波利斯和聖地牙哥，這些都會區在 2021年皆為人口負成長。

芝加哥市在過去兩年中流失了逾8萬居民。圖為當地居民在沃爾瑪購物。(Getty Image)

德州 和加州的城鎮遷入人數大幅增加。德州喬治城(Georgetown)的增長率最高，成長率為14.4%。九個人口增長最快的城市位於美國南部，其中六個位於德州。

紐約仍是人口最多的城市，但比上次調查減少了12萬3104人。洛杉磯人口排第二位，芝加哥排名第三；但芝加哥在離開的總人數中排名第二，減少了近3萬3000人。

伊州政策學會(Illinois Policy Institute)的西爾(Bryce Hill)表示，「這完全是境內外移，離開芝市的人口，大多前往伊州的其他地區，或是國內其他州」。

「伊州85%的社區正在萎縮，」西爾說，「在2021年7月到2022年7月之間， 1296個市鎮中，有1108個呈現人口負增長，導致人口總數減少超過10萬人」。

伊州人口減少的市鎮中，最多的是芝市；其次的是奧羅拉市(Aurora)， 減少了1470人；第三多的是西塞羅(Cicero)，減少了1394人。

伊州議會占多數席次的民主黨員，包括州長普立茲克在內，否認伊州的人口持續下降。民主黨議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)要求向上修正伊州的人口，質疑人口普查局數據的可靠性。

共和黨議員拉胡德(Darin LaHood)不同意此看法，他表示伊州的高稅收、高犯罪率，與缺乏良好的商業環境，是導致人們離開的原因。

伊州在2020年議會重新分配中失去了一個席位，因為此前十年一次的人口普查顯示伊州正在萎縮。

但是並非所有伊州市鎮都人口減少。布魯明頓市(Bloomington) 和諾曼(Normal)人口加起來增加了約33人。伯林布魯克市(Bolingbrook)增長了363人。瑞柏市(Naperville)增長率最高，增加483人，合併地區超過5萬人。

根據數據顯示，美國仍然是一個「小城鎮的國家」，60%的人口居住在小於5萬人的城鎮。