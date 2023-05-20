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中國好聲音芝加哥站巔峰之夜總決賽揭曉　冠、亞、季軍分別為周凌宇、Allen 韓和Jacqueline Zhou

本報芝加哥訊
中國好聲音芝加哥站巔峰之夜總決賽揭曉，冠、亞、季軍分別為周凌宇、Allen 韓和Jacqueline Zhou。
中國好聲音芝加哥站巔峰之夜總決賽揭曉，冠、亞、季軍分別為周凌宇、Allen 韓和Jacqueline Zhou。

用歌聲成就夢想！由燦星製作等機構主辦的中國好聲音芝加哥賽區經過三場初賽和復賽後，日前在中國城 Theme House 舉行巔峰之夜總決賽。40位進入決賽夜的選手，經過三位評委老師范青、陳瀟和王一的專業評審，其中20位晉級歌手將參加在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽。當晚的芝加哥巔峰之夜總決賽，最終由周凌宇獲得冠軍，Allen 韓獲亞軍，季軍則由 Jacqueline Zhou 獲得。中國好聲音芝加哥巔峰之夜決賽由冰冰主持。

為了減少歌手賽前緊張影響發揮，當晚決賽開始前，三位專業評委分別為大家演唱示範，王一首先唱出「如願」，希望每位選手都如願。陳瀟獻唱了英文歌「What Wonderful World」，而有芝加哥民歌王子之稱的范青博士則演唱了一首民歌「西部放歌」，三位評委的專業表演，均博得全場熱烈的掌聲。

中國好聲音芝加哥巔峰之夜總決賽還加入線上人氣比拼平台。選手在比賽開始前5-7天上線，將投票鏈接群發親友獲得人氣支持，每個獨立ID號可以免費投票5次，系統將實時顯示排名。由此可見，評委不是決定選手晉級的唯一因素，大眾的支持也很重要。當晚也通過線上人氣比拼平台選出人氣王歌手Jacqueline Zhou，并獲頒發榮譽證書。當天現場粉絲眾多，Theme House 座無虛席，粉絲們舉著閃光棒，為自己的偶象加油。這次中國好聲音芝加哥賽區獲得有機飲品甜品店 TE'AMO 的大力支持贊助現場飲料，并由Theme House贊助賽事場地支持。

 

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