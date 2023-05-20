中國好聲音芝加哥站巔峰之夜總決賽揭曉，冠、亞、季軍分別為周凌宇、Allen 韓和Jacqueline Zhou。

用歌聲成就夢想！由燦星製作等機構主辦的中國好聲音芝加哥 賽區經過三場初賽和復賽後，日前在中國城 Theme House 舉行巔峰之夜總決賽。40位進入決賽夜的選手，經過三位評委老師范青、陳瀟和王一的專業評審，其中20位晉級歌手將參加在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽。當晚的芝加哥巔峰之夜總決賽，最終由周凌宇獲得冠軍，Allen 韓獲亞軍，季軍則由 Jacqueline Zhou 獲得。中國好聲音芝加哥巔峰之夜決賽由冰冰主持。

為了減少歌手賽前緊張影響發揮，當晚決賽開始前，三位專業評委分別為大家演唱示範，王一首先唱出「如願」，希望每位選手都如願。陳瀟獻唱了英文歌「What Wonderful World」，而有芝加哥民歌王子之稱的范青博士則演唱了一首民歌「西部放歌」，三位評委的專業表演，均博得全場熱烈的掌聲。

中國好聲音芝加哥巔峰之夜總決賽還加入線上人氣比拼平台。選手在比賽開始前5-7天上線，將投票 鏈接群發親友獲得人氣支持，每個獨立ID號可以免費投票5次，系統將實時顯示排名。由此可見，評委不是決定選手晉級的唯一因素，大眾的支持也很重要。當晚也通過線上人氣比拼平台選出人氣王歌手Jacqueline Zhou，并獲頒發榮譽證書。當天現場粉絲眾多，Theme House 座無虛席，粉絲們舉著閃光棒，為自己的偶象加油。這次中國好聲音芝加哥賽區獲得有機飲品甜品店 TE'AMO 的大力支持贊助現場飲料，并由Theme House贊助賽事場地支持。