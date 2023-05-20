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彩色溫馨雙親節之葉振棠演唱會 盛大舉行

本報芝加哥訊
芝加哥彩色藝術團團長 Color （左）和來自紐約知名主持人 Kenny 強強聯手擔任主持人。
芝加哥彩色藝術團團長 Color （左）和來自紐約知名主持人 Kenny 強強聯手擔任主持人。

芝加哥彩色娛樂制作 & 紐約星夢娛樂制作聯合主辦，彩色藝術團協辦的“彩色溫馨雙親節之葉振棠演唱會”於日前在芝加哥南富麗華盛大舉行。彩色藝術團成員與來自香港的「電視劇主題曲之王」葉振棠先生以及來自加州的特別表演嘉賓小甄妮的精彩表演，讓現場氣氛高潮不斷，觀眾席歡呼聲不斷！這次彩色溫馨雙親節之葉振棠演唱會是芝加哥彩色藝術團為活躍社區文娛生活，出錢出力，特別邀請葉振棠先生親臨演出，為芝城華人朋友奉獻了一場視覺盛宴。彩色娛樂制作、彩色藝術團團長 Color 黃感謝贊助商的大力贊助以及到場支持的觀眾，特別是天王級贊助商 T2 Development 和 Park To Shop 香港超市集團，友情贊助商 Oriental Tea 茶顏觀色，她還感謝父母及家人對她事業上的大力支持。

當晚演唱會由芝加哥彩色藝術團團長 Color 和來自紐約知名主持人 Kenny 強強聯手。彩色藝術團首先登場的女子四重唱「千個太陽」歡迎觀眾。小甄妮 Derra 出場唱出的幾首國語/粵語和英文經典歌 「曼珠沙華」、「明日話今天」、「人生何處不相逢」等讓觀眾熱身。接著由彩色藝術團回顧十年表演服裝的「無價之姐」時裝秀，美豔的服裝表演讓現場氣氛升溫。  

隨即由主持人隆重介紹香港歌星有「電視劇主題曲之王」之稱的葉振棠先生(Johnny)出場。唱家班出身的葉振棠先生當晚為大家用國語/粵語和英文演繹了20多首經典歌曲，有梅艷芳的「抱緊眼前人」，劉德華的「暗里著迷」，張學友的「我等到花兒也謝了」，還有 DEYOND 的「海闊天空」等，還有多首家喻戶曉的電視劇主題曲，包括「大地恩情」、「笑傲江湖」、「兩忘煙水里」、「難為正邪定分界」、「忘盡心中情」等讓樂迷歡呼喝釆，氣氛一浪高過一浪。30多年的歌唱演出奮斗生涯，見證葉振棠先生對樂壇多年的貢獻。現場觀眾也感慨的表示，葉振棠先生七十多歲高齡還中氣十足,唱足全場，真是超值。

芝加哥彩色藝術團當晚也表演了多個精彩節目，包括為葉振棠先生唱出的「激光中」和葉先生與 Color 黃合唱「兩忘煙水里」伴舞等，葉振棠先生的兩位愛徒 Gary 和 Connie也分別同師傅合唱了「難為正邪定分界」和「笑傲江湖」，天王級贊助商 Park To Shop 香港超市集團總裁Gary Chen 也即興和葉振棠先生合唱了一首「萬里長城永不倒」。最後，由彩色藝術團與表演嘉賓一起大合唱「明天會更好」，為演唱會降下帷幕。

彩色藝術團女聲四重唱「千個太陽」唱響芝城 。
彩色藝術團女聲四重唱「千個太陽」唱響芝城 。
葉振棠先生與愛徒 Connie 合唱「笑傲江湖」。
葉振棠先生與愛徒 Connie 合唱「笑傲江湖」。
小甄妮 Derra 表演唱梅艷芳的「曼珠沙華」唱功了得。
小甄妮 Derra 表演唱梅艷芳的「曼珠沙華」唱功了得。
芝加哥彩色藝術團團長 Color。
芝加哥彩色藝術團團長 Color。
彩色藝術團美女們為葉振棠先生 和 Color 黃合唱「兩忘煙水里」 伴舞。
彩色藝術團美女們為葉振棠先生 和 Color 黃合唱「兩忘煙水里」 伴舞。
彩色藝術團十年表演服裝秀展示。
彩色藝術團十年表演服裝秀展示。
Color 黃（中）與遠道外州來芝加哥的朋友合照，感謝支持！
Color 黃（中）與遠道外州來芝加哥的朋友合照，感謝支持！
葉先生和 Color 黃合唱「兩忘煙水里」。
葉先生和 Color 黃合唱「兩忘煙水里」。
天王級贊助商 Park To Shop 香港超市集團總裁 Gary Chen右二...
天王級贊助商 Park To Shop 香港超市集團總裁 Gary Chen右二 與社區領袖們在欣賞演唱會。
黃氏宗親會弟兄們到場支持！
黃氏宗親會弟兄們到場支持！
葉振棠先生與愛徒 Gary 合唱 「難為正邪定分界」。
葉振棠先生與愛徒 Gary 合唱 「難為正邪定分界」。
芝加哥彩色藝術團全體成員與葉振棠先生等表演嘉賓的合照。
芝加哥彩色藝術團全體成員與葉振棠先生等表演嘉賓的合照。
新會同鄉會會長（右二）與彩色藝術團美女合照。
新會同鄉會會長（右二）與彩色藝術團美女合照。
社區領袖欣賞演唱會。
社區領袖欣賞演唱會。

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