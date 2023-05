華美教育學院楊春來博士 全方位物理教學

華美教育學院楊春來博士畢業于北京 大學(物理學學士和碩士)和美國 Boston College (物理學博士), 并曾任教于北京大學物理系和美國 Boston College物理系。在北大物理系任教期間,曾獲北京大學優秀青年老師獎。在 Boston College 物理系工作期間,曾獲 Boston College 優秀教學獎,并與 George Goldamith 教授合寫了教科書:《INTRODUTORY PHYSICS LABORATORY MANUAL》。十多年來,楊春來博士全職致力于高中學生的課外輔導工作,他主要教授 AP Physics,AP Calculus 以及奧林匹克物理競賽 F=ma 和 USAPhO培訓課。楊博士教學概念清晰,深入淺出,激情洋溢,廣受學生們喜愛。

楊博士的大部份學生AP考試成績5分,相當數量的學生競賽中表現出色,每年都有學生進入美國奧林匹克物理隊,并有許多學生獲金獎、銀獎、銅獎和榮譽獎等獎項。有效提高了學生們進入名牌大學的機會。楊博士自己的孩子也曾進入2011年美國奧林匹克物理隊,現已從哈佛大學本科畢業,斯坦福大學醫學博士畢業,前途無可限量!

楊春來博士提供的全方位物理教學都是網上 Zoom 課,并同時提供講課錄像(第一次課可免費試聽,中途退課的學生,剩下未上課的費用會立即退還給學生)。 歡迎聯繫楊博士報名,微信 ID:ChunlaiYang, Email:[email protected]

楊博士今年的開課時間(所有上課時間均為美國加州 時間)

AP Physics 1,6/12-7/12/2023,5:00-7:00pm,Mon/Wed/Fri

Conceptual Physics, 6/13-7/11/2023,4:00-5:30pm,Tu/Th/Sat (No class on 7/4)

AP Calculus AB/BC, 6/13-7/15/2023,6:00-8:00pm,Tu/Th/Sat (No class on 7/4)

F=ma Training,6/18-9/10/2023,4:00-6:00pm,Sundays (No class on 6/25)

USAPhO-1 Thermal and Optics,6/18-8/6/2023,6:30-8:00pm,Sundays (No class on 6/25)

AP Physics 1,7/17-8/16/2023,4:00-6:00pm,Mon/Wed/Fri

AP Physics C-M,7/18-8/19/2023,4:00-6:00pm,Tu/Th/Sat

AP Physics C-E&M,7/18-8/19/2023,6:30-8:30pm,Tu/Th/Sat

下面 USAPhO 系列培訓課程,學生需要有好的物理基礎和學過 Calculus。經過此系列培訓,每年都有學生進入美國奧林匹克物理隊,并有許多 學生獲金獎、銀獎、銅獎和榮譽獎等獎項。

開課時間(所有上課時間均為美國加州時間)

USAPhO-1,Thermal and Optics,6/18-8/6/2023,6:30-8:00pm,Sundays (No class on 6/25)

USAPhO-2,Quanantum and Relativity,8/13-9/24/2023,6:30-8:00pm,Sundays

USAPhO-3,Elrctricity and Magnetism,10/1-11/19/2023,6:30-8:00pm,Sundays

USAPhO-4,Mechanics,11/26-F=ma-Exam,6:30-8:00pm,Sundays(No class on 12/24 and 12/31)

USAPhO-5,Review and Practice,after F=ma-USAPhO Exam,6:30-8:00pm,Sundays