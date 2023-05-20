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華美教育學院楊春來博士 全方位物理教學

本報芝加哥訊
華美教育學院楊春來博士全方位物理教學，歡迎聯繫楊博士報名，微信ID：ChunlaiYang, Email:chunlaiyang@yahoo.com.
華美教育學院楊春來博士全方位物理教學，歡迎聯繫楊博士報名，微信ID：ChunlaiYang, Email:[email protected]

華美教育學院楊春來博士畢業于北京大學（物理學學士和碩士）和美國 Boston College （物理學博士）， 并曾任教于北京大學物理系和美國 Boston College物理系。在北大物理系任教期間，曾獲北京大學優秀青年老師獎。在 Boston College 物理系工作期間，曾獲 Boston College 優秀教學獎，并與 George Goldamith 教授合寫了教科書：《INTRODUTORY PHYSICS LABORATORY MANUAL》。十多年來，楊春來博士全職致力于高中學生的課外輔導工作，他主要教授 AP Physics,AP Calculus 以及奧林匹克物理競賽 F=ma 和 USAPhO培訓課。楊博士教學概念清晰，深入淺出，激情洋溢，廣受學生們喜愛。

楊博士的大部份學生AP考試成績5分，相當數量的學生競賽中表現出色，每年都有學生進入美國奧林匹克物理隊，并有許多學生獲金獎、銀獎、銅獎和榮譽獎等獎項。有效提高了學生們進入名牌大學的機會。楊博士自己的孩子也曾進入2011年美國奧林匹克物理隊，現已從哈佛大學本科畢業，斯坦福大學醫學博士畢業，前途無可限量！

楊春來博士提供的全方位物理教學都是網上 Zoom 課，并同時提供講課錄像（第一次課可免費試聽，中途退課的學生，剩下未上課的費用會立即退還給學生）。 歡迎聯繫楊博士報名，微信ID：ChunlaiYang, Email:[email protected]

楊博士今年的開課時間(所有上課時間均為美國加州時間）

AP Physics 1，6/12-7/12/2023，5：00-7：00pm，Mon/Wed/Fri

Conceptual Physics, 6/13-7/11/2023，4：00-5：30pm，Tu/Th/Sat (No class on 7/4)

AP Calculus AB/BC, 6/13-7/15/2023，6：00-8：00pm，Tu/Th/Sat (No class on 7/4)

F=ma Training，6/18-9/10/2023，4：00-6：00pm，Sundays (No class on 6/25)

USAPhO-1 Thermal and Optics,6/18-8/6/2023，6：30-8：00pm，Sundays (No class on 6/25)

AP Physics 1，7/17-8/16/2023，4：00-6：00pm，Mon/Wed/Fri

AP Physics 1，7/17-8/16/2023，4：00-6：00pm，Mon/Wed/Fri

AP Physics C-M，7/18-8/19/2023，4：00-6：00pm，Tu/Th/Sat

AP Physics C-E&M，7/18-8/19/2023，6：30-8：30pm，Tu/Th/Sat

下面 USAPhO 系列培訓課程，學生需要有好的物理基礎和學過 Calculus。經過此系列培訓，每年都有學生進入美國奧林匹克物理隊，并有許多 學生獲金獎、銀獎、銅獎和榮譽獎等獎項。

開課時間(所有上課時間均為美國加州時間）

USAPhO-1，Thermal and Optics，6/18-8/6/2023，6：30-8：00pm，Sundays (No class on 6/25)

USAPhO-2，Quanantum and Relativity，8/13-9/24/2023，6：30-8：00pm，Sundays

USAPhO-3，Elrctricity and Magnetism，10/1-11/19/2023，6：30-8：00pm，Sundays

USAPhO-4，Mechanics,11/26-F=ma-Exam，6：30-8：00pm，Sundays(No class on 12/24 and 12/31)

USAPhO-5，Review and Practice，after F=ma-USAPhO Exam，6：30-8：00pm，Sundays

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