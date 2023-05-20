聯豐集團和太古廣場聯合舉辦 慶祝亞裔傳統文化月活動 嘉賓雲集

出席活動的美洲協勝公會總理陳羨紹夫婦。

由美國聯豐集團和太古廣場（Pacifica Square）聯合主辦、Aurora 市政府大力支持的慶祝亞裔 傳統文化月活動日前在芝加哥西郊太古廣場隆重舉行。主辦單位表示，舉辦這個特別的慶祝活動，旨在弘揚亞洲文化的多樣性、豐富性和影響力。包括 Aurora 市長 Richard Irvin及多位政府官員和 Aurora 市議員出席了慶祝活動并致辭表示祝賀。聯豐首席建筑師鄭皓擔任主持人，介紹了聯豐集團未來的發展規划，聯豐集團首席營運官鄭徵致辭感謝大家對聯豐集團太古廣場亞裔月活動的支持，她并介紹了現場的社團嘉賓。聯豐集團總裁倪舉凌獲市長 Richard Irvin 頒發亞裔月賀信，表彰聯豐集團在太古廣場舉辦的各種活動為傳播亞裔文化和對亞裔社區的重大貢獻。

聯豐集團總裁倪舉凌致辭歡迎歡迎大家到來，他感謝當地政府對社區發展的支持，并特別感謝 Aurora 市長以及好萊塢賭場對這次活動的大力贊助。希望大家玩得開心，也祝大家母親節快樂。Irvin 市長肯定聯豐集團太古廣場的發展和對社區的貢獻。市長表示，為聯豐集團太古廣場的迅速發展感到自豪，因此，市長代表 Aurora 市議會宣布2023年5月為伊利諾伊州奧羅拉市的亞裔美國人和聯豐集團太古廣場的傳統文化月，并呼吁市民都來慶祝！市長還向聯豐集團總裁倪舉凌頒發賀信，表示祝賀！

此次慶祝活動主辦單位準備了福建商會舞龍隊和廣州協會舞獅隊表演舞龍舞獅，并由市長 Richard Irwin、國會議員 Bill Foster及聯豐集團董事長倪舉凌在活動開幕式上親自為大家舞龍，還有包括華裔、泰國、韓裔等亞裔文化團體表演了豐富精彩的文藝節目，以及太古廣場香港 超市前大停車場內擺滿了各種展示 各式亞洲傳統藝術品，包括佛法、書法、水墨畫等等的攤位，還有美亞健康協會，美洲華裔博物館，美中文化藝術中心，泰國文化中心，亞美教育學院，21世紀地產以及 Aurora Hollywood Casino，Flyin Hawaiian Food Truck，瑞華中文學校，芝城華商會， Aurora商會， Naperville商會， Dupage兒童博物館，芝加哥白玉勝境佛學會和禪修中心等也設展位宣傳業務，現場氣氛熱鬧喜慶！

太古廣場集購物休閑、商務辦公、吃喝玩樂為一體，旨在打造時尚“亞洲酷城”。太古廣場內的香港超市及各類中餐廳及亞洲美食，卡拉OK，美容美發，醫療診所，商務辦公，養生SPA，教育，寵物等眾多商鋪，為郊區亞裔居民提供丰富購物選擇，也成為亞裔社區眾多社區活動的舉辦地，在華人 圈有著“西郊中國城”的美譽。適逢當天太古廣場有韓式炸雞 Bon Chon 和時尚茶品 Share Tea 兩家新店隆重開幕，貴賓們還為新店開光剪彩，寓意生意紅火、興隆。市長一行還特別品嘗了 Bon Chon韓式炸雞，讚賞有加！