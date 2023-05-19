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環署：芝2醫療設備公司 排放高風險致癌物

記者陳曼玲／綜合報導
用來消毒醫療設備的環氧乙烷，導致罹患癌症的高風險。(圖片取自pixabay)
用來消毒醫療設備的環氧乙烷，導致罹患癌症的高風險。(圖片取自pixabay)

環境保護署(EPA)調查兩家在芝加哥的消毒醫療設備公司Sterigenics 和 Medline Industries發現，工廠用來消毒器具的環氧乙烷(ethylene oxide)化學物質，導致罹患癌症的風險率比預期偏高，因此聯邦將制訂更嚴格的空氣品質標準與保護員工健康的措施，來規範全美數十家同類型的公司。

2019年，EPA分析發現Sterigenics 在Willowbrook工廠附近的公園、學校和家庭的空氣品質監測，發現其排放的空氣污染會增加罹患癌症的高風險。EPA 的結論報告該設施的污染在1萬人之中，引發超過癌症有十人，這個比率比EPA可接受的標準還高出十倍。

因此在政界人士和社區團體的巨大壓力下，Sterigenics 於 2019 年關閉了西郊 Willowbrook 的消毒工廠，並採取措施減少在全美其他地區八家工廠的廢氣排放。

早在1970年代末期，化學公司和政府衛生機構就已經發現環氧乙烷會導致基因突變，造成乳腺癌、白血病和淋巴瘤。另外，EPA 科學家在2006年確定環氧乙烷比過去所認為的還要危險， 但EPA又花了十年時間才正式採用保護工廠工人和社區的措施。

去年9 月，庫克郡陪審團命令 Sterigenics 支付3.63億給一名住在Willowbrook因接觸環氧乙烷而得了乳腺癌的婦女。之後公司也同意以4億800億元與工場附近將近900個居民和解。

國家和地方環保組織去年起訴美國環保署，要求採取更積極的行動來保護國人免受污染。非營利組織Clean Power Lake County的倡導者佛羅爾斯(Celeste Flores)說，環氧乙烷消毒工廠日復一日地排放有害氣體，危及附近生活、工作或上學的人，因此要求EPA負起監督責任來制訂嚴謹措施保護民眾的健康。

根據EPA對聯邦政策制訂的建議，要將全美有毒氣體的整體排放量減少約80% ，並要求全美數十家消毒廠減少環氧乙烷的使用量，以及要求業界使用要更有效地控制排放出來的空氣污染。

癌症 庫克 芝加哥

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