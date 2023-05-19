全美第2高 伊州大麻稅率達25% 衝擊營收

伊州大麻稅率高達25％，削弱了市場競爭力。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的「大麻 商品稅」在全國排名第二，僅次於華盛頓州，部分人士對此表示，伊州 高額的稅收對該州的營業額與利潤帶來負面衝擊。 伊州今年3月的合法大麻銷售總計1.35億元，而大麻銷售稅率高達25%。2022年，伊州從合法大麻銷售中獲得高達4.45億元的稅收。

伊州政策學會(Illinois Policy Institute)的西爾(Bryce Hill)表示，無論人們住在伊州的哪個地方，大麻稅率都很高。 「在伊州，州級的稅率大約為16%到31%，具體取決於購買的大麻產品類型。還要加上地方稅。」西爾說，「以芝加哥為例，稅率大約在26%到41%之間。」

西爾表示，伊州的高稅率促使一些人紛紛轉到其他州購買大麻，甚至尋求非法市場。 「假設科羅拉多州徵收與伊州相似的稅率，該州預期增加近9億元的額外收入。如果科州按照內華達州的大麻稅率，每年的收入仍可能會增加3億至4億元。」

立法者也提出削減稅收的建議，希望能夠使伊州保持競爭力，讓大麻企業繼續蓬勃發展。

共和黨州眾議員 馬龍(Mike Marron)表示，「稅收是『不適宜商業環境』的標誌。」 ，他說，「伊州民主黨人經常制定高稅收，繁文縟節的法規，並專注於文化鬥爭，而不是優先考慮該州所有社區的財政責任」，「作為一個下州農民，鄰近低稅收的印第安納州，我比大多數人更瞭解伊州荒涼的商業環境。我不是鼓勵任何人染上惡習，尤其是年輕人，但這種令人髮指的稅率，是與事實脫節的稅收和主張高開銷的進步政策(progressive policies)共生體。」

代表芝加哥的民主黨州眾議員福特(LaShawn Ford)表示，人們想要安全產品，但仍建議改變，他說，「自2019訂立『伊利諾州大麻法』(The Illinois Cannabis Act)，過渡市場銷售量下滑。如果我們想消滅非法的大麻買賣，合法產品不論在價格跟稅率上，都必須具有競爭性。」福特說，「很明顯的，人們的選擇並非僅基於價格。人們會為可靠的產品和服務付費。」