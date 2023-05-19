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假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

記者陳曼玲／綜合報導
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

社交媒體用戶屢傳帳戶遭駭客入侵，NBC5 Responds報導，社媒帳戶被控制的問題日益嚴重。根據身分竊盜資源中心(Identity Theft Resource Center ，簡稱ITRC)總裁兼執行長菲拉斯葵茲(Eva Velasquez)提醒用戶要加強密碼、設定「雙重身分驗證」(Two-Factor Authentication)和備份資料來保護自己的資訊財產，並在帳戶遭駭時積極尋求幫助。

菲拉斯葵茲說去年從1800多名社交媒體用戶向ITRC的報告得知，他們的帳戶遭受駭客攻擊，而這些資料竊賊並不是鑽技術漏洞，也沒有侵入電腦系統，而是要求用戶提供帳戶密碼或雙重身分驗證代碼來竊取他們的帳戶管理權。

住在伊利諾州普藍村(Plainfield)的迪勒昂(Liv Deleon)，在臉書上經營生意，去年她收到自稱是臉書的資安團隊的電子郵件，要求她更改密碼來保護自己的帳戶。因此她點了郵件中的連結並更改密碼，接著就被鎖在自己的帳戶外，無法登入來銷售她的商品，竊賊甚至冒充她對外界募款贊助。

由於迪勒昂曾經在臉書上付費刊登廣告，以為自己是臉書的客戶可以得到臉書客戶服務的協助。但是臉書從未回應她的申訴。求助無門的她只好聯繫NBC 5 Responds電視節目製作單位，代替她聯絡臉書後，臉書發言人便回應說會恢復她的商業帳號，讓她重新經營原有的業務。

菲拉斯葵茲說保護自己的最好方式是預防帳號被駭，她建議使用社交媒體的民眾：

●加強密碼。ITRC建議使用12個以上的字元或難以破解的密碼，內容可以是你容易記住的一串字，但不要使用其他帳戶上用過的密碼。

●設定雙重身分驗證。當你的個人資料，像是密碼被更改時，系統會送出訊息來警告你有人更改你的個人資料或登入你的帳號。

●將照片和信息內容存檔備份(backup)在多個儲存空間，萬一資料被竊取時能盡快復原內容，並建議不要將重要資訊內容存在同一台電腦裡，可以使用隨身碟(thumb drive)或硬碟(hard drive)來備份。

另外，根據臉書官方網站說，去年已推出加強安全的功能(Facebook Protect)給會觸及廣大群眾的帳號，如果收到任何相關資訊，臉書請民眾查看是否從[email protected]寄出，並強調臉書不會透過電子郵件或信息要求民眾提供密碼，也不會放置連結或按鈕。因此尚未與寄信者聯絡確認之前，不要點按電子郵件中的任何連結或附件。

ITRC說個人資料不幸遭竊時，可上網尋求協助www.idtheftcenter.org，或打電話：1-888-400-5530。

臉書 駭客 伊利諾州

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