瑞柏市高中參訪佛光山 全身心體驗英文共修

全英文的共修法會，本土信眾恭讀星雲大師《共修法會祈願文》。

5月11日，芝加哥 瑞柏市高中（Naperville Central High School）比較宗教學的32位師生到芝加哥佛光山進行參訪，特別全程參與到寺院的全英文共修，認識人間佛教，全身心體驗佛教修持。

芝加哥佛光山監寺有恆法師歡迎同學們的到來，並介紹佛光山是星雲大師 所創，全球有超過兩百多個道場，推廣人間佛教。佛光山不是遠離世間深山古刹的寺廟，而要用入世的精神做出世的事業。法師帶領師生們體驗英文梵唄唱誦，指導禪修的基本毗盧七支坐法、數息觀等，使得學生們非常專注認真，沉浸式體驗佛教的魅力。通過法師耐心的指導，平時熱情好動的同學們，打坐也是頭頭是道，非常享受禪修帶來的內心平靜。

比較宗教學的Mr. Seth Brady老師疫情前每年都帶領學生們前來參訪，非常感謝常住的接待安排，在短短一個小時的佛教體驗，讓學生們收穫滿滿，對日後他們在不同宗教中給能夠透過了解，給予平等與尊重，和諧共處。初次進入佛教殿堂的同學們，對於法師的介紹頻頻點頭。而身為基督教徒的學生們都爭先恐後地回答問題，說學佛要得到解脫，要證道，修持八正道等等。

每月一次的英文共修，由芝加哥佛光青年和青少年施打法器，佛教本土的傳承。英文分會的幹部們則作為香燈協助，耐心的解答，以西方人的角度，分享學佛心得，拉近彼此的距離。全英文的共修法會：唱誦《三寶頌》，《般若波羅蜜多心經》，念「釋迦 牟尼佛」，繞佛，靜坐，恭讀星雲大師《共修法會祈願文》，《三皈依》及《回向》，聆聽法師的開示。吸引許多青年學子前來感受佛教的深邃內涵，更不斷接引英文本土信眾，加入佛光大家庭。

芝加哥協會理事周邁平、陳琳娜，第一分會會長劉櫻雪，第二分會會長許標金等佛光人們熱情接待，跟老師與學生們結下善緣。常住並準備了許多佛光英文小叢書跟老師和每位學生結緣。Brady老師表示，這種既有介紹和問答，又能體驗英文唱頌和禪修的行程，是歷年來寺參訪最深刻感動的一次，期許日後道場繼續安排這種多元的活動，讓本土學生持續與佛光山互動，學習佛教的奧妙。(人間社惜慧供稿)。