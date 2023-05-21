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路遙知馬力 一程又一程　紐約人壽 張一程40年的保險事業境界

本報芝加哥訊
紐約人壽 張一程 40 年的保險事業境界。
紐約人壽 張一程 40 年的保險事業境界。

路遙知馬力，一程又一程，邁入2023年，張一程先生在服務在保險行業，不經不覺，已歷入數十寒暑，為華人社區及其他族裔服務了40年！在漫長歲月裡，張一程先生組成了他的保險團隊，不但提供保險服務，而且發展成一門學問，也是教育事業，將保險工作推上至高境界。

張一程自1982年投身保險業，其團隊成員後加入保險業，分別有1984年鍾海棠 ，1990年劉志良及2005年的黃景年。張一程及團隊，除了專業、敬業、樂業 地做好保險業務，嘔心瀝血，盡責為客戶提供優質服務外，還經常寫專欄，亦出書，做電視專題節目，做了大量的保險教育工作，給大眾保險知識，宏揚正氣，批判歪風 ; 他還為有志正派地把保險事業做好的同行， 舉辦高強度的 < 壽險藝術和事業> 進修班, 提高水平和境界。

芝加哥華人對張一程保險並不陌生。張一程再保險行業來說是一個傳奇。下面是他的學生對老師的一些評述。

李愛珠: 「 40年，人生有多少個40年 ! 我的老師，張一程老師，用他的實際行動 ，詮釋了什麼叫 “ 路遙知馬力 ，一程又一程 ”。2022年10月 ，張老師在紐約人壽做滿了40 周年 ! 在這40年裡，老師風雨無阻，用他的愛心和耐心，做他的保險事業 ，為他的客人，解釋保險、做好理財規劃!

同時老師教導我們要做一個保險業的 “ 馬列主義 ” 者。馬 ，馬不停蹄，學習、打拼；列，名列前茅，服務同胞；主義，是有理念，有靈魂，有精神，有境界，有理論，有實踐。

他還帶領我們做慈善，損款給滋根，幫助山區孩子的教育事業！老師寫了3本書：《實話實說談保險》、《實話實說論保險》上冊、《實話實說論保險》下冊。老師的上下兩冊的《論保險》是限量版 ，除了讓他的學生和有興趣的朋友閱讀，還捐給大學和圖書館。老師不僅愛保險事業，愛公司，愛客人，愛徒弟們，他還特別的愛華人社區和愛祖國! 為了讓我們的下一代，能更多瞭解中國，他不辭辛苦，把中國歷史和文化，一個一個的寫成故事，還寫英文版給ABC 和老外看 … 老師就是我的標杆，不僅僅只是在工作上，更多的是在人生態度上 ，他對我的影響很多很多 …… 我們所做的每一樁每一件事，就是我們人生的履歷表 !

感謝我們的寶貝老師不遺餘力把他40年的功力向我們徐徐道來，感謝群裡的師兄師姐們一年來的一起學習和探討 ，在保險這個賽道上攜手同行 !

人生這部電影，我們就是自己的導演，我們也是這部電影的主角 ，這個主角是什麼樣的人物形象 ，完全由我們決定！ 我們可以把自己導演成，讓父母和子孫自豪的，像球王梅西一樣的人。反之，我們也可以把自己導演成讓父母家人，感到羞愧難當的反面角色 !

願我們一起 ，在人生這個履歷表上 ，譜寫的每一筆每一劃，都是閃閃發光的，所做的每一樁每一件，都可以屹立在天地之間 ! 讓父母以我們為榮，讓子孫為我們自豪！2023 年我們一起加油 ! 」

鄭燕清 :「 希望2023年，張老師能帶我們登更高的保險高峰 ! 指引我們正確的人生道路理念 ! 如果是我們做錯事，希望老師糾正，教誨我們，給予指引 ! 我想我們，如果做了對不起老師的事的話，不僅老師會失望，我們自己心裡也不好受，我們以後日子也會不好過，有錢也掙不到，看不到 ！做保險其實不是一份掙錢的工作，更多的是幫助人的工作。如果我們做人不清不正，掙到良知之外的錢，就不要想在保險行業立足，前途渺茫。」

黃景年 : 「路遙知馬力，一程又一程，老師的招牌絕對是實至名歸。40年風風雨雨的付出，40 個春夏秋冬的陪伴，老師一直對他的客戶們不離不棄， 照顧了那麼多的客人，這是客人很大的福份….在保險事業生涯中 ，在人生的道路上，能得到老師的指導， 這是我最大的收穫 ! 老師，感恩有您，一路陪伴 ! 」

張一程保險團隊辦事處的地址和電話: 207 W. Cermak Road, 2/FL , Chicago, IL 60616 。電話(312) 808-1020。

張一程先生在服務在保險行業，不經不覺，已歷入數十寒暑。
張一程先生在服務在保險行業，不經不覺，已歷入數十寒暑。

保險 導演 教育

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