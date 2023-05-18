伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削
為了保護在社交媒體節目中曝光的兒童網紅的權益，伊利諾州正在擬定全美第一個保護兒童網紅的法案，讓16歲以下的兒童有權從影片播放的利潤中獲得一定比例的收入。
這項法案規定獲利的社交媒體影片內容必須在伊州拍攝，當兒童在30天內至少出現在30%的內容時，按照規定每次獲得點閱時，要給予孩童至少0.1元的收入。
另外，拍攝影片的博主(vlogger)必須負責記錄孩子在影片中出現的次數，當孩子年滿18歲時將收入存入他的信託帳戶，否則孩子可以提起訴訟。
這項法案並非限制父母們在網路上偶爾發布孩子生活趣事的影片，而是針對那些靠著兒童網紅賺取收入的家庭。由於許多社交媒體不允許13歲以下的兒童開設帳戶，因此有些成人靠著拍攝兒童網紅而牟利。
3月伊州參議會已經一致通過該法案，本周將交給眾議會審議。一旦獲得批准，參議會將最後表決，然後再提交給州長簽署通過。
根據專研社交平台的阿拉巴馬大學(University of Alabama)教授馬多克斯(Jessica Maddox)說，記錄分享孩子成長的影片可能為內容創作者賺取點閱率與金錢，但目前缺乏法規保護這些孩子。她說，這些兒童網紅需要與其他童工和兒童藝人一樣受法律保護，以防止剝削兒童權益。
18歲的大學生麥卡提(Christ McCarty)創立Quit Clicking Kids，致力於保護未成年人被網路利用來牟利。他說，當這些兒童網紅長大後，會開始意識到這些獲利的家庭影片節目所帶來的傷害。他在華府推動這項法案時說，有個母親過去常在網上分享女兒的臉和真實姓名，但後來雖因他人惡意中傷而停止，卻無法消除網路上的負面批評，她很擔心女兒長大後會讀到這些內容。
20歲的俄亥俄州的衛拉居(Jason Welage)曾參與賽車，在真人秀節目Kart Life的追蹤拍攝下度過青春期，他說，當時不愉快的影片內容仍可在Youtube上找到，因此他和他的父母都支持伊州保護兒童網紅的法案，並希望類似的法律能夠在其他州或聯邦制訂實施。
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