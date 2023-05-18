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伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削

記者陳曼玲／綜合報導
伊利諾州將在全美率先立法保護兒童網紅不受牟利的社交媒體節目剝削其權益。(記者陳曼玲／攝影)
伊利諾州將在全美率先立法保護兒童網紅不受牟利的社交媒體節目剝削其權益。(記者陳曼玲／攝影)

為了保護在社交媒體節目中曝光的兒童網紅的權益，伊利諾州正在擬定全美第一個保護兒童網紅的法案，讓16歲以下的兒童有權從影片播放的利潤中獲得一定比例的收入。

這項法案規定獲利的社交媒體影片內容必須在伊州拍攝，當兒童在30天內至少出現在30%的內容時，按照規定每次獲得點閱時，要給予孩童至少0.1元的收入。

另外，拍攝影片的博主(vlogger)必須負責記錄孩子在影片中出現的次數，當孩子年滿18歲時將收入存入他的信託帳戶，否則孩子可以提起訴訟。

這項法案並非限制父母們在網路上偶爾發布孩子生活趣事的影片，而是針對那些靠著兒童網紅賺取收入的家庭。由於許多社交媒體不允許13歲以下的兒童開設帳戶，因此有些成人靠著拍攝兒童網紅而牟利。

3月伊州參議會已經一致通過該法案，本周將交給眾議會審議。一旦獲得批准，參議會將最後表決，然後再提交給州長簽署通過。

根據專研社交平台的阿拉巴馬大學(University of Alabama)教授馬多克斯(Jessica Maddox)說，記錄分享孩子成長的影片可能為內容創作者賺取點閱率與金錢，但目前缺乏法規保護這些孩子。她說，這些兒童網紅需要與其他童工和兒童藝人一樣受法律保護，以防止剝削兒童權益。

18歲的大學生麥卡提(Christ McCarty)創立Quit Clicking Kids，致力於保護未成年人被網路利用來牟利。他說，當這些兒童網紅長大後，會開始意識到這些獲利的家庭影片節目所帶來的傷害。他在華府推動這項法案時說，有個母親過去常在網上分享女兒的臉和真實姓名，但後來雖因他人惡意中傷而停止，卻無法消除網路上的負面批評，她很擔心女兒長大後會讀到這些內容。

20歲的俄亥俄州的衛拉居(Jason Welage)曾參與賽車，在真人秀節目Kart Life的追蹤拍攝下度過青春期，他說，當時不愉快的影片內容仍可在Youtube上找到，因此他和他的父母都支持伊州保護兒童網紅的法案，並希望類似的法律能夠在其他州或聯邦制訂實施。

伊州 俄亥俄州 攝影

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