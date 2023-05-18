全球中餐博覽會 5/20芝城登場 連辦3天

美中餐飲協會、美國中餐聯盟及「餐飲家」雜誌日前舉行第五届全球中餐博覽會新聞發布會。(高潔／攝影)

由美中餐飲協會(MRA)攜手美國中餐聯盟及「餐飲家」雜誌(The Restaurateur)共同主辦的第五屆全球中餐博覽會(Global Chinese Expo)，將芝加哥 麥克米克展覽中心(McCormick Place)舉行的第104屆全美餐館展期間，從20日至23日連續推出三天。

美中餐飲協會、美國中餐聯盟和餐飲家雜誌日前聯合舉行新聞發布會，介紹這次博覽會情況，包括芝加哥11區區長李惠華、中國駐芝加哥總領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、美亞健康協會主任劉紅、聯豐集團董事長倪擧凌、福建總商會理事長翁岩松、美國中餐聯盟理事長鍾富華、美中餐飲協會會長鄭時坦、「餐飲家」雜誌總監劉伊曼等人都到場出席。

鄭時坦表示，中餐業將在這個國際餐飲展餐飲行業最重要的國際舞台上，向世界發出北美中餐業崛起的最強音。張軍鵬說，中餐是中華文化的瑰寶，是世界各國人民了解中國和中華文化的重要窗口，更肯定美中餐飲協會提升中餐企業文化、推動美國中部地區中餐業繁榮發展的貢獻。

與會嘉賓也陸續致詞祝福中餐博覽會圓滿成功。他們表示將一如既往的支持中餐行業的發展、為推動中餐文化的繁榮和華人 社區的發展貢獻力量。劉紅說，與美中餐飲協會合作的中餐技能培訓班已經展開了第三期，第四期也即將開課，邀請有意加入中餐業發展的朋友報名參加。

鍾富華說，這次NRA展會中餐展區的展商、展品，有來自中國的食品原料和調料供應商和美國本地的傑出華人的食品企業，展品有川菜北美行餐館專用及傳統經典川菜調料等，并設有川菜調料使用演示區為大家表演中餐經典菜式的烹飪，歡迎屆時到訪。

劉伊曼最後介紹了首屆餐飲家金像獎的提名 情況，預告在5月20日下午2時在全球中餐博覽會開幕式上舉行餐飲家金像獎頒獎典禮。