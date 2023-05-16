雙黑鑽石太陽能電廠明年完工 供應芝再生能源

已經動工的雙黑鑽石太陽能發電廠(Double Black Diamond Solar farm)，將用來供應歐海爾機場、中途機場和兩個淨水廠等的大部分電力。 (Pixabay)

約兩個月前在伊利諾州春田市(Springfield)附近動土興建的雙黑鑽石太陽能發電廠(Double Black Diamond Solar farm)，預計將於明年完工，屆時將供應芝加哥 的歐海爾機場 (O'Hare)、中途機場(Midway)和兩個淨水廠，以及芝市府所屬建築的大部分電力。

這座發電廠由波士頓的急流能源(Swift Current Energy)公司建造，占地4100畝，為全美最大的太陽能發電廠之一，完工後將可生產593兆瓦的電力。

芝加哥市府與總部在巴爾的摩的星座能源 (Constellation Energy)公司簽訂購買再生能源的合約，並計畫在2025 年達到所屬建築中要100%使用可再生能源的目標。

星座能源公司的業務是銷售電力和天然氣合同給伊州 和美國其他州，並可讓客戶選擇電力來源的供應商。因此星座能源公司會代表芝市府向雙黑鑽石太陽能發電廠購買電力，預計購買該發電廠的 70%的電量供應芝市，其餘的30%電量則從其他發電廠購買，然而芝市府官員表示希望大部分的太陽能電力能來自芝加哥地區的發電廠。

在伊州的風能和公用事業規模的太陽能計畫也曾面臨挑戰，其中之一是來自附近居民的反對，他們批評這些建設破壞景觀；另外，當地沒有可輸送發電廠所生產的電力的管線。

為了克服這些問題，雙黑鑽石太陽能發電廠在2021年獲得該發電廠所在地的兩個郡府核准後，把發電廠蓋在伊利諾河域計畫(Illinois Rivers Project)的地區，當地有基礎設施公司Ameren建設完成的運輸線路(transmission line project)。