我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

伊州800媽媽聚州府爭槍枝安全 促禁止家暴犯擁槍

記者黃曉文／綜合報導
伊州800多位母親16日聚集在州議會所在的春田市(Springfield)，爭取與宣導槍枝安全的相關政策。(截圖自CBS News網站)
伊州800多位母親16日聚集在州議會所在的春田市(Springfield)，爭取與宣導槍枝安全的相關政策。(截圖自CBS News網站)

來自伊州各地的800多位母親，從市中心聯合車站(Union Station)搭乘公車出發，16日聚集在州議會所在的春田市(Springfield)，爭取與宣導槍枝安全的相關政策。

母親節周末才剛過，這些媽媽們即為了孩子們而聚集抗爭，但是目前最大的挑戰是時間壓力。

活動成員伯納斯特(Valerie Burnest)於2013年在芝加哥因槍枝暴力失去了兒子。她說：「我們不應該這樣生活，我們不應該因為毫無意義的槍枝暴力而失去我們的親人。」

另一位媽媽哈珀(Lauren Harper)表示，把女兒送上學，原本只是一件簡單的事情，現在卻成了一個困難的任務。

「我把她們送到學校，但是當她們下車時，我發現我會低聲喃喃自語道：孩子們，不要被槍殺。」她感受到一股迫切的需求，如果再不採取行動，她再也無法接受這樣的現實生活。

這種需求促使她加入了「母親呼籲行動」(Moms Demand Action)的草根運動組織：這群母親們要求加強公共安全立法措施，以保護兒童免受槍枝暴力侵害。

哈珀說，「我們的孩子竟然已經對這種可怕的狀況麻木了，這太瘋狂了。」

哈珀與其他數百名母親將參與一系列宣傳活動，並要求符合她們的「常識性槍枝立法」(commonsense gun legislation)。 疾呼加強槍枝儲存的安全性，確保槍枝行業者會被優先起訴，並禁止已定罪的家暴犯擁有槍枝。

卡普蘭(Natalie Kaplan)在羅傑斯公園(Rogers Park)經營JR甜點和麵包店(JR Dessert and Bakery)，她表示孩子與家人啟發了她去爭取更好的世界。

卡普蘭認為，「我們組織的特別之處即在於強大的行動力，我們出現在任何地方，而且所有事情都出現。我們可以拯救一個家庭免於面臨可怕經歷」。

卡普蘭表示，伊州過去曾通過過富有成效的槍枝管制法案，但她強調尚有其他法案需要討論。但是，伊州議會的春季會期即將於本周結束，這些媽媽們必須與時間賽跑。

「伊州議會沒有時間喊累」，哈珀稱，「我們需要讓他們感到媽媽們的不耐煩了」。

當這群母親抵達州議會大廈時，她們先參加集會，然後分別與立法者會面，以推動其槍枝安全訴求。

伊州 母親節 家暴

上一則

美南僑青 拍片聲援台灣加入WHA 

下一則

商業共度屋夯 休士頓連推4案

延伸閱讀

新劇「有院子的家」攜手金泰希 林知衍變家暴婦

新劇「有院子的家」攜手金泰希 林知衍變家暴婦
解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求

解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求
訂製伊州車牌 數千文字組合遭禁用

訂製伊州車牌 數千文字組合遭禁用
槍殺1男1童後逃跑 紐瓦克市長：毒品槍枝氾濫悲劇

槍殺1男1童後逃跑 紐瓦克市長：毒品槍枝氾濫悲劇
全美首創 伊州擬立法保障兒童網紅收益 避免遭剝削

全美首創 伊州擬立法保障兒童網紅收益 避免遭剝削
禁向21歲以下售槍 維州法官裁決違憲

禁向21歲以下售槍 維州法官裁決違憲

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛