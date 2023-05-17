伊州800媽媽聚州府爭槍枝安全 促禁止家暴犯擁槍

伊州800多位母親16日聚集在州議會所在的春田市(Springfield)，爭取與宣導槍枝安全的相關政策。(截圖自CBS News網站)

來自伊州 各地的800多位母親，從市中心聯合車站(Union Station)搭乘公車出發，16日聚集在州議會所在的春田市(Springfield)，爭取與宣導槍枝安全的相關政策。

母親節 周末才剛過，這些媽媽們即為了孩子們而聚集抗爭，但是目前最大的挑戰是時間壓力。

活動成員伯納斯特(Valerie Burnest)於2013年在芝加哥因槍枝暴力失去了兒子。她說：「我們不應該這樣生活，我們不應該因為毫無意義的槍枝暴力而失去我們的親人。」

另一位媽媽哈珀(Lauren Harper)表示，把女兒送上學，原本只是一件簡單的事情，現在卻成了一個困難的任務。

「我把她們送到學校，但是當她們下車時，我發現我會低聲喃喃自語道：孩子們，不要被槍殺。」她感受到一股迫切的需求，如果再不採取行動，她再也無法接受這樣的現實生活。

這種需求促使她加入了「母親呼籲行動」(Moms Demand Action)的草根運動組織：這群母親們要求加強公共安全立法措施，以保護兒童免受槍枝暴力侵害。

哈珀說，「我們的孩子竟然已經對這種可怕的狀況麻木了，這太瘋狂了。」

哈珀與其他數百名母親將參與一系列宣傳活動，並要求符合她們的「常識性槍枝立法」(commonsense gun legislation)。 疾呼加強槍枝儲存的安全性，確保槍枝行業者會被優先起訴，並禁止已定罪的家暴 犯擁有槍枝。

卡普蘭(Natalie Kaplan)在羅傑斯公園(Rogers Park)經營JR甜點和麵包店(JR Dessert and Bakery)，她表示孩子與家人啟發了她去爭取更好的世界。

卡普蘭認為，「我們組織的特別之處即在於強大的行動力，我們出現在任何地方，而且所有事情都出現。我們可以拯救一個家庭免於面臨可怕經歷」。

卡普蘭表示，伊州過去曾通過過富有成效的槍枝管制法案，但她強調尚有其他法案需要討論。但是，伊州議會的春季會期即將於本周結束，這些媽媽們必須與時間賽跑。

「伊州議會沒有時間喊累」，哈珀稱，「我們需要讓他們感到媽媽們的不耐煩了」。

當這群母親抵達州議會大廈時，她們先參加集會，然後分別與立法者會面，以推動其槍枝安全訴求。