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強森就任芝加哥市長 尋新任總警長改造CPD

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥第57任市長強森周一在妻兒（左一左二）陪伴下宣誓就職，他將努力降低槍枝暴力並提高警方破案率。（Getty Images）
芝加哥第57任市長強森周一在妻兒（左一左二）陪伴下宣誓就職，他將努力降低槍枝暴力並提高警方破案率。（Getty Images）

芝加哥第57任市長強森(Brandon Johnson)周一宣誓就職，面臨改造芝加哥警察局(CPD)的重責大任，他在競選期間承諾增加警察偵探員、選擇新任總警長，並暫緩使用有爭議性的槍擊檢測系統ShotSpotter等方案。

強森正在尋找CPD的下一任總警長來努力降低芝市槍枝暴力並提高CPD的破案率。

強森希望以嶄新的策略革新芝市的警務工作，他認為處理芝市的犯罪問題，需要從解決犯罪心理的根本問題著手，包括重新開設心理健康診所、幫助處於危機中的年輕人和無家可歸者。

強森在競選網站上說他會針對高失業風險群的青年，增加一倍約6萬個工作機會給他們在暑期工作。曾擔任教師的強森並希望建立芝市公立學校內的創傷回應網路(CPS Trauma Response Network)，來協助處理學生與教職員的心理健康。

另外，強森承諾取消有爭議性的CPD幫派資料庫，當中有警方記錄涉嫌參與幫派的成員資料，有人批評這些資料可能因種族歧視而存在偏差錯誤的資訊。

關於總警長候選人，2021年芝市通過城市法令設立公共安全與責任社區(Public Safety and Accountability)委員會，該機構將在7月中旬提供三名決選的主管候選人給強森選擇。

該委員會主席德萊弗 (Anthony Driver Jr.)日前表示，已有53人申請擔任下一任警察主管，其中的32人有CPD的任職經驗。

強森所決定的任何人都將得到市議會全體的通過，然而，如果強森不選擇這三名決選者當中任何一人，他可以命令委員會重新搜尋其他的候選人。

根據芝加哥論壇報的報導，CPD在過去三年已經提拔300名警官為偵探，但是在新冠疫情爆發開始後兇殺案件激增，CPD每年偵辦結案的兇殺案仍只有50%，與其他大都市相比：去年紐約時報報導紐約市的兇殺破案率為78%，洛杉磯市的警局報告該市的破案率為76%。

根據論壇報透過自由訊息法案(Freedom of Information Act)取得芝市公共數據的分析，2012年到2022年這11年期間CPD偵探結案的兇殺案清單中，有6718起兇殺案，CPD偵探破獲2956起，結案率為44%，

論壇報分析CPD的數據還發現，芝加哥較富裕的白人社區的兇殺案破案率遠高於犯罪率最高的貧窮黑人社區。

芝加哥 警察 幫派

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