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訂製伊州車牌 數千文字組合遭禁用

記者黃曉文／綜合報導
如想要訂製一個與眾不同的車牌，先試看看您喜歡的組合是否會被接受。（取自官網）
如想要訂製一個與眾不同的車牌，先試看看您喜歡的組合是否會被接受。（取自官網）

各位車主請注意，如果想要訂製一個與眾不同的車牌，某些組合可能會被拒絕。伊州官方詳細列出禁止使用的數千個冒犯性文字。 

在州務卿的網站，有一個線上工具可供查詢：(https://apps.ilsos.gov/pickaplate/index.jsp) 

當輸入一串詞語或單字，即可測試該組文字是否能夠使用在訂製的伊州車牌上。如果輸入的車牌允許使用，「Pick-A-Plate」網站會顯示：「恭喜！(該組文字/號碼)可用。」並且提供訂製方法的指示。 

但是，如果輸入「新冠病毒」(COVID)或「傻瓜」(DORK)，該網站將拒絕受理，因為這是「特殊牌照禁止清單」上數千個組合中的其中兩個。該清單目前長達22頁，包含7445個在伊州禁止使用的車牌。 

NBC5 Investigations提供最新清單如下： https://reurl.cc/KMZO5R

(警告：您可能會發現這些詞語中有99%令人反感甚至猥褻。） 

在大多數州，審查車牌選擇是標準化的做法，伊州多年來一直保留這份清單。  

「我們喜歡伊州人在選擇特殊車牌時的創造力和自豪感，」州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)說，「但一小部分人未能達到良好的品味和體面的標準，並被拒絕，因為他們違反了伊州的車輛法規。」 

該辦公室甚至提供可以舉報車牌的網站(https://reurl.cc/WDj8g5)，任何人都可以舉報他們認為令人反感的車牌。被舉報的車牌將提交給車輛服務部審查。 

「關於什麼文字或符號是可以使用的，很難有明確的標準。」詹雅斯表示，「因為有些人會故意轉換字母與數字的使用，讓判斷變得有點棘手。」 

想創造一組「客製化車牌」(vanity plate：全部為字母)或「個人化車牌」(personalized plate：包含數字和字母)，需要額外費用。 

以標準乘客用車牌(standard passenger)為例，「隨機車牌」(random license plate)的費用為151美元。首次購買「客製化車牌」的費用為245美元，年度續訂費為164美元。首次購買「個人化車牌」的費用是198美元，年度續訂費為158美元。 

2022年，在申請的5萬4236個訂製車牌中，有383個未獲得批准，其中一部分是因為違反伊州車牌的規定，具有「俗氣、猥褻或冒犯性」，有些則因為太難閱讀而被拒絕。 

僅管車牌禁語有數千個，州務卿辦公室表示，多年來已經發放了超過92萬2000個訂製車牌。其中有超過30萬組的「客製化車牌」，與超過60萬組的「個人化車牌」。 

伊州 字母

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