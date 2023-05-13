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25區區長建議芝疫期1200臨時病床 供難民使用

記者陳曼玲／綜合報導
一名來自委內瑞拉的無證移民17個月大嬰見躺在市警局內。(Getty Images)
一名來自委內瑞拉的無證移民17個月大嬰見躺在市警局內。(Getty Images)

在無證移民危機不斷惡化之際，芝市第25區的區長洛佩茲(Byron Sigcho-Lopez)建議芝加哥市府提供在新冠疫情期間保留的1200個床鋪，作為近來湧入芝市的無證移民的避難所使用。

2020年芝市為了防止新冠疫情爆發造成醫院床位不足，在麥考密克東廣場(McCormick Place East)搭建臨時醫院。但因後來醫院已經滿足患者床位的需求，這些床鋪被轉移到倉庫，該臨時設施也因閒置而迅速被拆除。

最近由於來自南中美洲的難民從德州陸續以巴士運送到達芝加哥，過去九個月中，至少有8500名無證移民湧入芝市，第25區的區長洛佩茲因此建議市府把之前存在倉庫中的醫院床鋪提供給難民避難所使用。他認為難民棲身最需要的東西之一就是床鋪，既然有閒置的床鋪就應當利用。

一名來自委內瑞拉的無證移民在市警局給孩子餵奶。(Getty Images)
一名來自委內瑞拉的無證移民在市警局給孩子餵奶。(Getty Images)

但市府官員表示這些床鋪很難快速組合。這些在麥考密克東廣場田野醫院(McCormick Place field hospital)裡的1200多張床鋪，芝市保留了126張，包括床墊、床頭板、床腳版、床架，但沒有床單。

而且芝市的應急管理和通訊辦公室 (OEMC) 的發言人梅(Mary May)說，萊特福特的政府部門選擇搭建「緊急情況下容易部署和設置」的臨時避難所給難民棲身，並說使用這些倉庫中的有限床鋪並不能實際解決難民的避難問題。

另外，根據伊州緊急事務管理局和國土安全辦公室)發言人蘇爾(Kevin Sur)說，伊州保留了麥考密克廣場田野醫院的750張「快速床鋪」(quick beds)，以及375張醫院病床(hospital beds)。

蘇爾說快速床的體積較大且重，有堅固的管狀金屬框架；而醫院病床可以用電力幫助患者定位，容易提供較好的護理和康復的協助。

蘇爾表示，伊州願意提供這些床鋪給芝市，但芝市府尚未提出要求。

對此，洛佩茲認為芝市府與州府缺乏協調，以致於未能申請這些床鋪。

洛佩茲說新來的難民生活在像監獄的情況下。由於在伍德勞恩(Woodlawn)居民反對芝市用閒置的公共設施作為難民避難所的計畫，洛佩茲認為萊特福特政府應該與非洲裔居民占多數的南岸(South Shore)和伍德勞恩的社區更密切溝通與合作，說明將該地區的公共場所轉用來做移民避難所的必要性。

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