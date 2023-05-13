芝去年商店竊賊1499人落網 Macy's旗艦店最多

位於芝市北州街的芝梅西百貨旗艦店(圖右)，為零售竊賊落網最多的地點。(特派員黃惠玲／攝影)

根據芝加哥 警察局(CPD)的零售商店竊盜案犯逮捕數據，去年在芝加哥因入店竊盜被逮捕者達1499人，其中有12%發生在北州街(North State Street)上的梅西百貨 (Macy's)公司旗艦店。

與紐約市的統計數據比較，紐約市的高級商店的扒手平均被捕次數為18.34次，而芝加哥的慣犯被捕次數平均只有2.54次。

去年在芝加哥因入店行竊而被捕最多次數的人是38歲的奧康納 (Demarcus O'Conner)，他被拘留次數多達八次。

根據CPD的數據顯示，芝市約有500家商店通報逮捕入店行竊犯，其中有九家門市的竊盜逮捕人數約占總數的三分之一。位於北州街(North State Street) 111號的梅西百貨旗艦店的逮捕人數最高為179人；Jewel-Osco連鎖店則相去不遠為174人；而在東葛蘭街55號(E Grand)的Nordstrom 百貨和 Nordstrom Rack 門市店兩家合計的逮捕次數排名第三為124人。

另外，Home Depot的九個門市店的竊盜逮捕人數總計為86人；Target的八個門市店總計為57人；Saks Fith Avenue的一家門市店則為39人。

而美國最大的零售商沃爾瑪 (Walmart)公司，去年被逮捕人數最多的前五家門市店合計為89人，其中兩家正在關閉，分別是在8331 S Stewart Ave與2551 W Cermak Rd。

除了上述的前五家門市店之外，沃爾瑪在芝加哥還有五家門市店去年入店行竊被捕的人數超過三人。另外在4720 South Cottage Grove 去年通報逮捕了三人，和 2844 North Broadway，則逮捕了 一人，這兩家門市也即將關閉。

沃爾瑪最近宣布計劃關閉以上這四家門市店，但否認關閉原因是因為犯罪和盜竊案件多所造成。