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全美罪惡之都 芝加哥居第8 伊州2城市上榜

記者黃曉文／綜合報導
芝加哥治安不靖，名列全美罪惡城第八名。(芝警局臉書)
芝加哥治安不靖，名列全美罪惡城第八名。(芝警局臉書)

看來拉斯維加斯並非美國唯一的「罪惡之都」，根據財經網站WalletHub的最新研究，伊州有兩座城市被評為「美國最罪惡的城市」。

上榜的是芝加哥，和位於芝城西郊的奧羅拉市(Aurora) 。芝城第8名，奧羅拉第120名。

WalletHub的研究比較美國的182個城市，分析七個關鍵維度：憤怒和仇恨、嫉妒、浪費和惡習、貪婪、 慾望、虛榮、與懶惰。並在七個維度中設定38個「惡習和非法行為」指標，例如：盜竊率、人均速食店數量、賭博統計數據等。以100分制對所有182個城市的每個指標進行評分。計算指標上的加權平均值後，得出總體得分。

此榜單中，芝加哥躋身十大罪惡城市之列，差一點進入前五名。

十大「最罪惡」城市的名單依序如下： 1. 內州拉斯維加斯。 2. 密蘇里州，聖路易。 3. 賓州，費城。 4. 德州，休斯頓。 5. 喬州，亞特蘭大。 6. 加州，洛杉磯。 7. 科州，丹佛。 8. 伊州，芝加哥。 9. 路州，巴頓魯治 。10. 亞利桑那州，鳳凰城。

此研究顯示的僅是「罪惡活動」的一種模式。另外，根據聯邦調查局2019年的犯罪數據，芝城該年度有25,532起暴力犯罪，62,083起盜竊案，以及9,081起盜車案。該年芝城人口為 2,707,064 人，表示芝城每十萬人中，即有943起暴力犯罪事件。

芝城西郊的奧羅拉市在2019年有516起暴力犯罪，1,638起盜竊案，144起盜車案，人口在20萬以下的奧羅拉市，平均每10萬人中約有258起暴力犯罪事件。

芝城 暴力犯罪 芝加哥

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