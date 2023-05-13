美國福建商業聯合總會八週年慶典 暨第五屆職員就職典禮　盛大而隆重舉行

美國福建商業聯合總會八週年慶典 暨第五屆職員就職典禮隆重舉行。

美國福建商業聯合總會成立八週年慶典暨第五屆職員就職典禮日前在芝加哥 西郊 Drury Lane 大酒店盛大而隆重舉行。駐芝加哥中領館趙建總領事、副總領事邊志春、僑務組長張軍鵬和曹潔領事以及庫克郡財務長亞商顧問馬森柱，伊州眾講議員馬靜儀代表 Maggie Lee,世界中餐業聯合會代表 Sara武，芝城華商會會長李建明，華埠更好聯盟創會會長陳增華，華人 諮詢服務處CEO劉國華等貴賓以及商會同仁近 500 人出席盛會，來賓們對慶典活動和第五屆職員就職表示熱烈的祝賀！

福商會這次的慶典活動主題為“攜手并進，共創未來”,由魏赫和 Michael 陳擔任主持。活動從福商會第五屆職員就職典禮完畢后隨即合唱了激昂的“中國人”后，福商會會長黃寶章首先致歡迎辭，對與會者的出席表示由衷的謝意！他也非常感謝商會同仁們百忙中參加慶典活動和就職典禮。黃寶章聲稱，福建商會的宗旨是為大家提供商業平臺，并以此平台實現商務交流，資源共享，以商養善，為社區謀福利，也為促進美中友好關係發揮紐帶作用。自2015年商會成立以來成績斐然，至今已晉第五屆。他感謝商會同仁們對他的信任與支持，全票通過他連任第五屆會長，同時也非常感謝社區各社團組織以及新聞媒體對商會的支持與厚愛，是大家的團結一致，無私奉獻才有了商會今天的成績，黃寶章會長當晚代表福商會向創會會長鄭時坦頒發“社區貢獻獎”，向常務副會長柳星、張春旭同時頒發最佳社區義工獎，表彰他們在服務社區上所做的積極貢獻。

回顧過去，黃寶章表示，商會同仁們不僅在各自的商業領域中取得成功，還不忘回饋社區，例如逢年過節送禮品食物給老人，尊老愛幼，為老人辦生日會，為社區居民送去愛的溫暖與快樂。當同胞遇到困難的時候，商會總是第一時間伸出援手，發起捐助，幫助同胞度過難關。同時商會也積極參與社區活動，為社區建設做貢獻，商會成員出錢出力，為唐人街安裝新春彩燈、大陽能路燈和沿？掛中國結福字等。在疫情 期間，商會更是積極地組織大家捐資捐物達數萬美元，幫助中國、美國抗擊疫情。每次祖國遇到天然災害，商會也是眾籌捐款在第一時間把善款通過領事館送到災區。展望未來，黃寶章強調定不負眾望，全力以赴，帶領商會同仁們更好地發展會務，秉持商會宗旨，團結各社團組織，把商會精神持續發揚光大，為社區謀福利，為中美兩國友好關係發揚光大，為商會開創更好的未來做出不懈努力。

中國駐芝加哥總領館趙建總領事在應邀致辭時盛讚福建商業聯合總會積極凝聚芝加哥華商力量，為商界鄉親搭建創業、發展的平台，為促進大芝加哥地區商業繁榮、支持祖國發展建設、促進中美經貿合作作出積極貢獻，也為推動華人社區繁榮發展和助力華人維權作出積極努力。疫情期間，商會積極組織號召會員慷慨解囊、捐款捐物，支援中國、美國抗疫，向美國主流社區展現了新時代在美華商的良好形象。商會積極弘揚中華文化，春節期間商會聯合其他社團在芝加哥中國城點亮燈籠和彩燈，增進了各族裔民眾對中華文化的了解。中美關系是最重要的雙邊關系，希望福商會同仁繼續關心支持祖（籍）國發展建設，傳承宏揚中華傳統文化，為促進中美關係健康穩定發展作出更大貢獻。

福商會創會兼永遠名譽會長、美中餐飲協會會長鄭時坦致辭感謝各界嘉賓的蒞臨。他表示，福商會的所有兄弟姐妹始終秉承福商會的宗旨，敬老培幼助商，不留餘力的為社區、為美中兩國友好合作做貢獻。在商會成立八周年之際，鄭時坦期待全體成員團結互助，為福建商會未來的發展壯大而繼續努力。鄭時坦會長還為接下來娛興節目表演棍術以及參與一班小年青、曾獲得2022年韓國街舞世界大賽冠軍的 Prism Kru K-Pop Show 團隊一起傾力演出，真是不減當年勇！

福商會同仁向嘉賓們敬酒之後，精彩紛呈的文娛節目陸續登場。首先是令人驚艷的福商會歷届的會長、副會長集體的載歌載舞演出「愛拼才會贏」穿著黑西裝戴上墨鏡的「會長舞團」，當晚的演出炫酷又勵志，歌詞中的拼搏精神，就是福建老鄉奮鬥打拼的寫照。精彩的文藝節目一波接一波。有江玥演唱的流行曲「夢一場」、「親密愛人」，東方舞蹈團表演民族舞「踏歌」，「山頂的心願」，以及韓國流行舞等。幸運摸彩環節由副會長宮宇容和馬捷鵬主持。當晚的獎品豐富，從現金到蘋果手機和ipad，最緊張刺激的抽獎禮品是由福商會會長黃寶章和首席名譽會長倪舉凌分別贊助的2個現金獎 $1280，還有現金獎$500、$300以及最新型的蘋果手機和ipad，都讓中獎者狂喜不已。

慶典活動還得到大芝加哥地區商家與社區服務機構包括了香港超市、恆泰集團、聯豐集團、ADG廣告設計、美亞健康協會、國超肉食批發、湖濱銀行、國泰銀行、味全食品、Century 21等企業的鼎力贊助。