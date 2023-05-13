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國家亞太老齡化中心長者關懷接種最新版本的疫苗 可獲得最好的防護

本所芝加哥訊
國家亞太老齡化中心長者關懷，接種最新版本的疫苗可獲得最好的防護！
國家亞太老齡化中心長者關懷，接種最新版本的疫苗可獲得最好的防護！

我們想分享一些從讀者那裡收到的重要問題，希望對您有所幫助。如果您對以下內容或對Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案等內容有任何問題，您可以通過以下三種方式聯繫 NAPCA 年長者幫助中心。我們會及時解答您的所有問題。電話留言: (普通話) 1-800-683-7427；(粵語) 1-800-582-4218；(英語) 1-800-336-2722，電子郵件: [email protected]，郵寄地址: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

1. 我仍需接種 COVID-19（新冠）疫苗嗎？

COVID-19病毒仍然在我們身邊。據統計，3月下旬，美國平均每天新增19,500個病例，每月平均新增585,000個病例。對年長者而言，病毒仍很危險。18歲以下的人群出現需要住院治療的嚴重病例的風險相當低，但對於超過65歲的人來說，該風險是年輕人的36倍，年齡越大患重病的風險就會越高，所以強烈建議年長者接種最新版本的疫苗。如果您上一次接種是在2022年9月前，那麼您應該接種最新版本的COVID-19疫苗，它可以提供對原始病毒和現在流行的奧密克戎毒株的預防。COVID-19病毒的變化就像流感病毒一樣，所以接種最新版本的疫苗是很重要的，這樣能夠獲得最好的防護。

2. 我應該接種哪種類型的COVID-19（新冠）疫苗？應該接種幾針？

由於COVID-19疫苗為65歲以上或有基礎疾病的人群提供的保護消失得更快，美國疾控中心更新了COVID-19疫苗接種建議，允許這些人群多接種一劑最新版本的二價疫苗：

不論您的年齡，若您從2022年9月起就沒有再接種過COVID-19疫苗，則您一定需要接種。

若您超過65歲或有基礎疾病，您最好多接種一針COVID-19疫苗。請與您的家庭醫生或藥劑師做進一步確認，以決定是否需要接種。

3. 什麼是Medicaid（白卡）資格檢查（即取消連續註冊規定）？它會如何影響我的Medicaid（白卡）？

Medicaid會定期檢查您的註冊資格，但在疫情緊急情況期間，根據聯邦規定，各州暫停實施這一流程。然而，隨著疫情好轉，連續註冊規定在2023年3月31日被取消。您所在的州會重新檢查您是否仍有資格獲得Medicaid，並從2023年4月1日起恢復Medicaid退保流程。Medicaid退保不會立即發生，而是在2023年至2024年初期間逐步進行。為做好準備，請確保您的聯繫方式有效，以便收取州政府發來的相關通知。當您收到有關Medicaid資格檢查的包裹或信件時，您需要填寫續期表格，並將其寄到包裹或信件中所提供的位址（若表格中有其他要求，請將要求的檔與表格一同寄出）。如您沒有資格繼續享有Medicaid，您將獲得一個特殊註冊期，以便在失去Medicaid前及時找到並註冊一個新的健康保險計畫。

4. 如果我在 Medicaid（白卡）取消連續註冊規定後失去Medicaid（白卡），我有什麼選擇？

對於那些因連續註冊規定被取消而失去Medicaid的人群來說，一般會有三種選擇：

選擇 1： 您可以重新申請Medicaid，看看您是否仍有加入Medicaid的資格。如果您的收入水準或醫療需求發生變化，您可能有資格重新獲得您所在州的Medicaid。您可以在任何時候申請，且申請次數沒有限制。

選擇 2： 您可以通過ACA Marketplace（平價醫療法案市場）獲得低成本、高品質的健康保險。您需要提交一份新的或更新的申請，並提供2023年3月31日至2024年7月31日之間享有Medicaid的證明，以獲得一個特殊註冊期。提交申請後，您將有60天時間來選擇保險計畫。

選擇 3： 您可以在不支付逾期註冊罰款的情況下註冊Medicare（紅藍卡）。如果您現在有資格加入Medicare，但在您初次獲得該資格時沒有加入，則您有一段特殊註冊期來加入Medicare而無需支付通常的逾期罰款。您的特殊註冊期是從您所在的州通知您的Medicaid即將結束的那天起，持續至Medicaid結束後的第六個月。

此外，您可以嘗試申請Medicare Savings Programs（紅藍卡保費援助計畫），以獲得保險費用幫助。

5. 基於我的40個工作積分，我有資格獲得社會保障退休金。而基於我丈夫的積分，我有資格獲得配偶退休金。我馬上62歲了，想申請配偶退休，因為這樣退休金更高。我想問問我會領到多少退休金？應當如何申請？

若您丈夫已經開始領取他的退休金，您可以在您年滿62歲的時申請配偶退休金。規則是，根據您申請時的年齡，配偶退休金可以是您丈夫的主要保險金額的32.5%至50%，主要保險金額是退休人員在完全退休年齡時有權獲得的每月福利金。當您在62歲時申請配偶福利，您將永久獲得您丈夫的主要保險金額的32.5%。您在越接近完全退休年齡時申請配偶福利，您收到的金額就更多。您可以享有的最高金額是他主要保險金額的50%。如果您丈夫在達到完全退休年齡前退休，您的配偶福利將基於他減少後的退休金計算。

當您申請配偶退休金時，您必須同時申請您的個人退休金和配偶退休金。社會保障局將先支付您的個人退休金，然後再支付足夠的配偶退休金，以保證您獲得更高的金額。

國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一個非營利組織，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）年長者及其家人的生活品質。我們的NAPCA年長者幫助中心面向年長者及其看護人提供五種不同語言的服務。  

 

退休金 Medicaid 疫苗

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