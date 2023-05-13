大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典 將於5/20舉行

大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典將於5/20舉行

為弘揚亞裔 傳統文化、豐富繁榮社區生活、促進芝加哥 各族裔之間的和諧與文化交融，大芝加哥地區華僑華人 聯合會、美中餐飲業聯合會、以及美亞健康協會主辦的“芝加哥亞裔傳統文化月” 活動將於2023年5月20日 （周六）上午10點到下午2 點 在南華埠廣場（地址：2130 S. Archer Ave, Chicago 60616）舉辦。本次活動以 “我愛唐人街暨華埠健康服務日” 為主題， 現場將有免費健康服務、歌舞、舞獅表演、書法藝術等多種演出和展示。舉辦這一活動的主旨在於宣傳亞裔傳統文化、帶動人流、互動情感交流、促進中西文化融合。此次活動對進一步促進中國城的繁榮和發展有著重大意義。希望廣大華人同胞攜起手來，共同努力，守望相助，使我們的唐人街發展得更好更輝煌。

主辦單位：大芝加哥地區華僑華人聯合會，美中餐飲業聯合會，美亞健康協會，芝加哥十一區區長辦公室，芝加哥二十五區區長辦公室，芝城華商會。

贊助單位：大芝加哥地區華僑華人聯合會，美中餐飲業聯合會，美亞健康協會，聯豐集團/太古廣場，亞裔領袖聯盟，五邑同鄉會/海外交流協會，廣州協會，福建商會，科工專，雅美教育文化中心，湖北同鄉會

演出單位：168 健身隊，芝加哥快樂有我健身隊，芝加哥人民藝術團，美中文化藝術中心，Dance 舞蹈學校，飛天藝術中心，芝加哥彩色藝術團，黃河藝術團，舞之林藝術團，皓舞，楊強舞蹈學校，陳瀟，祿克德，舞龍 - 福建商會，舞獅 - 廣州協會，舞獅 - 洪青體育隊，五音歌健康操 - 美亞，希林藝術學院

活動連絡人：何達權：312-560-5706，吳 灝：630-881-4216，鄭 徵：630-667-3183，胡曉軍：312-405-3155，劉 紅：312-403-8899，Cindy Lee：312-225-8659，王 濤：847-363-5990，張懷波：630-670-0954，何振宇：630-669-8429，劉炯玲：847-217-1688，朱萍萍：630-863-1868，陳 青：312-291-6328，梁 琨：773-551-0498，王 堅：847-452-9828，王 晶：630-299-6684，劉 曄：773-225-6513。