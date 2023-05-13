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大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典 將於5/20舉行

本報芝加哥訊
大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典將於5/20舉行
大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典將於5/20舉行

為弘揚亞裔傳統文化、豐富繁榮社區生活、促進芝加哥各族裔之間的和諧與文化交融，大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、以及美亞健康協會主辦的“芝加哥亞裔傳統文化月” 活動將於2023年5月20日 （周六）上午10點到下午2 點 在南華埠廣場（地址：2130 S. Archer Ave, Chicago 60616）舉辦。本次活動以 “我愛唐人街暨華埠健康服務日” 為主題， 現場將有免費健康服務、歌舞、舞獅表演、書法藝術等多種演出和展示。舉辦這一活動的主旨在於宣傳亞裔傳統文化、帶動人流、互動情感交流、促進中西文化融合。此次活動對進一步促進中國城的繁榮和發展有著重大意義。希望廣大華人同胞攜起手來，共同努力，守望相助，使我們的唐人街發展得更好更輝煌。

主辦單位：大芝加哥地區華僑華人聯合會，美中餐飲業聯合會，美亞健康協會，芝加哥十一區區長辦公室，芝加哥二十五區區長辦公室，芝城華商會。

贊助單位：大芝加哥地區華僑華人聯合會，美中餐飲業聯合會，美亞健康協會，聯豐集團/太古廣場，亞裔領袖聯盟，五邑同鄉會/海外交流協會，廣州協會，福建商會，科工專，雅美教育文化中心，湖北同鄉會

演出單位：168 健身隊，芝加哥快樂有我健身隊，芝加哥人民藝術團，美中文化藝術中心，Dance 舞蹈學校，飛天藝術中心，芝加哥彩色藝術團，黃河藝術團，舞之林藝術團，皓舞，楊強舞蹈學校，陳瀟，祿克德，舞龍 - 福建商會，舞獅 - 廣州協會，舞獅 - 洪青體育隊，五音歌健康操 - 美亞，希林藝術學院

活動連絡人：何達權：312-560-5706，吳 灝：630-881-4216，鄭 徵：630-667-3183，胡曉軍：312-405-3155，劉 紅：312-403-8899，Cindy Lee：312-225-8659，王 濤：847-363-5990，張懷波：630-670-0954，何振宇：630-669-8429，劉炯玲：847-217-1688，朱萍萍：630-863-1868，陳 青：312-291-6328，梁 琨：773-551-0498，王 堅：847-452-9828，王 晶：630-299-6684，劉 曄：773-225-6513。

美亞健康協會於當天亞裔傳統文化月慶典活動上提供多項健康檢查服務。
美亞健康協會於當天亞裔傳統文化月慶典活動上提供多項健康檢查服務。

芝加哥 亞裔 華人

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