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芝加哥華僑婦女會　慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨

本報芝加哥訊
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！

芝加哥華僑婦女會日前在南華埠富麗華海鮮酒樓舉行慶祝母親節聯歡會。包括台北駐芝加哥經文處姜森處長及夫人、新聞處組長洪中明、林家銘秘書、僑教中心副主任黃士聰、中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、伊州眾議員馬靜儀、11區區長李惠華、華僑婦女會資深顧問黃伍佩玲、黃湯凝香以及僑務委員林瑞源，諮詢委員項邦珍等嘉賓和婦女會姐妹們共200多人歡聚一堂，載歌載舞，還有豐富獎品抽獎，場面熱鬧溫馨！

母親節聯歡會由婦女會秘書謝惠玲主持，會長紀宜翠首先致歡迎詞。她表示，三年多的新冠疫情，給所有人造成很多的困擾與痛苦，但剛剛在5月5日世界衛生組織（WHO）宣佈全球撤銷歷時3年多的 Covid-19 警告，社區也陸續恢復了各項的節慶活動和各項社交活動。紀宜翠強調，華僑婦女會慶祝母親節，歌頌母愛的偉大、歌頌勞苦功高的父母親，孝順是中國傳統美德，因此她呼籲天下子女必須孝順父母，最後祝福大家母親節！

姜森處長在應邀致辭時讚揚婦女會與中華會館多年來對社區的付出與貢獻，包括對社區耆老的慰問、對社區孤苦無靠僑胞的幫助。姜處長聲稱，芝城婦女會歷史悠久，是1938年響應蔣夫人抗戰救國的理念成立的。婦女會舉辦慶祝母親節活動，也是彰顯了母愛無畏犧牲奉獻的精神。 姜森夫人也在致辭時祝福天下的母親健康快樂！中華會館主席伍健生、眾議員馬靜儀、11區區長李惠華分別致辭表揚天下母親的偉大，并祝福所有的母親都有幸福快樂的生活。副會長何維荃致答謝詞。她感謝各界的出席為慶祝母親節晚宴添增光彩，感謝華僑婦女會的姐妹們出錢出力，還有多個商家的熱心贊助抽獎禮品。當晚，何維荃也介紹了芝城華僑婦女會的會務，包括每年慶祝三八婦女節、五月的母親節以及和中華會館合作的社區服務等。

當晚嘉賓們在享用豐富晚餐的同時，還欣賞了來自會長紀宜翠獻唱的「最後一夜」為前會長方駱雪絲與湯姆先生伴舞，姜森處長伉儷合唱「月亮代表我的心」，經文處洪中明組長、林家銘秘書、僑教中心副主任黃士聰以及中華前主席區一平合唱「 愛拼才會贏」，容美玲姐妹演唱粵曲「 柳絲長」，還有包括「快樂有我健身隊」、興氏小學健身隊的集體舞，以及數十人一起跳的十八步「瀟灑走一回」等娛興節目熱鬧非常，上百份獎品的抽獎環節更讓中獎者興奮，讓大家度過了一個愉快的晚上。

左起：經文處洪中明組長、僑務委員林瑞源、中華會館前主席區一平、林家銘秘書、僑教中...
左起：經文處洪中明組長、僑務委員林瑞源、中華會館前主席區一平、林家銘秘書、僑教中心副主任黃士聰合唱「 愛拼才會贏」。
會長紀宜翠（前左6）、資深顧問黃湯凝香（前左1）和資深顧問黃伍佩玲（前右中）、副...
會長紀宜翠（前左6）、資深顧問黃湯凝香（前左1）和資深顧問黃伍佩玲（前右中）、副會長何維荃（前右2）、姜森處長伉儷（前右6、5）及職員和嘉賓們合影。
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！黃伍佩玲顧問（后右三）與來賓合照。
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！黃伍佩玲顧問（后右三）與來賓合照。
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會賓主致辭，祝大家母親節快樂！下圖是職員與貴賓齊齊...
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會賓主致辭，祝大家母親節快樂！下圖是職員與貴賓齊齊向大家敬酒。
姜森處長伉儷（中）合唱「月亮代表我的心」，黃伍佩玲顧問（左1）、馬議員（左2）、...
姜森處長伉儷（中）合唱「月亮代表我的心」，黃伍佩玲顧問（左1）、馬議員（左2）、11區區長李惠華（右2）和中華主席伍健生（右1）唱和。
婦女會全體職員顧問齊齊向大家敬酒，祝大家母親節快樂！
婦女會全體職員顧問齊齊向大家敬酒，祝大家母親節快樂！
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！婦女會顧問李林逢新、李振民伉麗（前排左...
芝加哥華僑婦女會慶祝母親節聯歡會熱鬧溫馨！婦女會顧問李林逢新、李振民伉麗（前排左1、2）與親朋的合照。
11區區長李惠華（後排左3）與婦女會部份顧問和嘉賓合照。
11區區長李惠華（後排左3）與婦女會部份顧問和嘉賓合照。

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