預算吃緊、學生減少 大學紛賣地開拓財源

肯德爾學院(Kendall College)位於艾文斯頓市的舊校址，賣給開發商興建住宅。(肯德爾學院臉書)

由於大學院校的預算吃緊、入學人數減少、採用網路課程教育 等因素，使高等教育機構紛紛出售不需要的房地產 ，這些土地成為芝加哥 地區的土地再開發利用的新來源。

根據位於北卡羅來納州的Credo Higher Education的總裁兼負責人法納(Bill Fahrner)表示，他為高等教育機構提供諮詢與規畫時，看到近年來學校因財務壓力、不斷變化的人口結構和適應新的線上學習模式，促使校方重新考量有形土地資產的使用。

法納說，大學機構的教育目標應當是提升學生的學習經驗，因此當有形資產對教學沒有幫助時，就可能要重新考慮變賣土地資產。

例如，位在芝加哥北邊的艾文斯頓(Evanston)，現在已納入國立路易斯大學(National Louis University)的肯德爾學院(Kendall College)，已經搬遷到芝加哥的鵝島(Goose Island)，在2003年把在埃文斯頓佔地3.3畝的校園出售給房地產開發商Smithfield Properties，改建為19棟單戶住宅。

在芝城西郊蘭博德市(Lombard)附近的伯大尼神學院(Bethany Theological Seminary)於1994年遷至印第安納州的里祺蒙(Richmond)時，出售在巴特菲爾德路(Butterfield Road)上51畝的土地，幾年後該校把這塊土地賣給開發噴泉廣場(Fountain Square)的建商，並在土地上新建了零售店、餐廳、與270間公寓單元和一家旅館。

另外，曾經被惠頓學院(Wheaton College)、北方神學院(Northern Seminary)、三一國際大學(Trinity International University)和德弗里大學(DeVry University)擁有的土地也都在重建開發名單上。

惠頓學院：自1997年以來，惠頓學院擁有一棟龐大的單層建築，該學院計畫在7月底之前空出這棟大樓，並且與Glen Ellyn開發商合作，可能將其夷為平地，然後建造成90棟別墅或278間多戶住宅。

北方神學院：在蘭博德市的北方神學院於2021年出售該校占地27.55畝的前校園給開發商Hoffmann Alpha Omega Development Group，開發商計畫在該土地上建設餐廳和高爾夫練習場綜合設施，以及公寓、零售店、洗車場、加油站、南北直通街道和排水系統等。倫巴第市府樂見該地區開發更多娛樂活動。

三一國際大學：在班諾克本市(Bannockburn)的三一國際大學表示入學率下降，因此出售在Half Day Road上佔地111畝的校園土地。

德弗里大學：在2018年，該校的母公司 Adtalem Global Education 將學校出售給加州的 Cogswell Education，由於該校建築租約將於12月到期，因此Adtalem已通過房地產仲介世邦魏理仕(CBRE)出售該建築。