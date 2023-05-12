伊州結束新冠緊急狀態 警消、醫護因疫傷殘仍可獲福利

伊利諾州宣布結束新冠病毒的公共衛生緊急狀態，但Medicaid仍會繼續支付在家檢測新冠病毒的費用。(記者陳曼玲／攝影)

伊利諾州在11日宣布結束全州的新冠病毒的公共衛生緊急狀態，之後可能會影響遠距醫療(Telehealth)和醫療檢測等福利 與補助。其中，Medicare和Medicaid仍將支付實驗室的PCR核酸檢測的費用，Medicaid也會繼續支付在家檢測新冠病毒的費用，但其他私人保險公司可能會要患者接受測試時給予自付額(co-payment)。

此外，州長普利茲克(J.B. Pritzker)10日簽署「職責法案」(Act of duty)，提供在芝加哥 因感染新冠病毒而傷殘的急救人員，享有薪資75%的醫療保險 和傷殘福利。

這項職責法案(HB3162)專為在新冠疫苗可接種之前就被新冠病毒感染的芝加哥一線警察、消防和醫護人員提供全額的殘疾福利，確保從2020年3月9日到2021年6月30日期間，因感染冠狀病毒後無法工作的任何人，都可獲得工資的 75% 的傷殘福利和健康保險 ；法律允許他們推定他們是在工作中染病的。

州主計長(comptroller)蘇珊娜孟多薩(Susana Mendoza)的58歲哥哥孟多薩 (Joaquin Mendoza)是一名退伍軍人，擔任夜間保全人員，他在2020年11月因疫情取消休假而連續工作17天，一天早上醒來時咳嗽，兩天後因感染新冠病毒緊急送醫。之後他中風了五次，失去兩個腎臟，需要每周洗腎三次。但芝加哥警察年金和福利基金部門拒絕了他的完全殘疾索賠，因為沒有辦法證明他是因工作而感染新冠病毒。

蘇珊娜說有類似醫療需要的那斯泰德(Diana Cordova-Nestad)警官也被拒絕賠償。她說，這些人的生活面臨嚴重衝擊，聽起來雖然很誇張，但是確實發生在他們身上，蘇珊娜不希望看到他們因失去工作能力、經濟支援而厭世。

蘇珊娜說自從警察年金和福利基金部門拒絕孟多薩和那斯泰德兩人的賠償後，就沒有人再申請。她知道職責法案簽署後，將立即有一些人可得到這項福利。

僅今年初以來，芝加哥就有3萬2000多人感染新冠病毒和100多人因此死亡。

世界衛生組織在上周宣告結束新冠病毒的全球衛生緊急狀態，根據該組織的數據，自新冠疫情爆發以來，全球已有超過7億確診病例。