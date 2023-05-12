我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

伊州結束新冠緊急狀態 警消、醫護因疫傷殘仍可獲福利

記者陳曼玲╱綜合報導
伊利諾州宣布結束新冠病毒的公共衛生緊急狀態，但Medicaid仍會繼續支付在家檢測新冠病毒的費用。(記者陳曼玲／攝影)
伊利諾州宣布結束新冠病毒的公共衛生緊急狀態，但Medicaid仍會繼續支付在家檢測新冠病毒的費用。(記者陳曼玲／攝影)

伊利諾州在11日宣布結束全州的新冠病毒的公共衛生緊急狀態，之後可能會影響遠距醫療(Telehealth)和醫療檢測等福利與補助。其中，Medicare和Medicaid仍將支付實驗室的PCR核酸檢測的費用，Medicaid也會繼續支付在家檢測新冠病毒的費用，但其他私人保險公司可能會要患者接受測試時給予自付額(co-payment)。

此外，州長普利茲克(J.B. Pritzker)10日簽署「職責法案」(Act of duty)，提供在芝加哥因感染新冠病毒而傷殘的急救人員，享有薪資75%的醫療保險和傷殘福利。

這項職責法案(HB3162)專為在新冠疫苗可接種之前就被新冠病毒感染的芝加哥一線警察、消防和醫護人員提供全額的殘疾福利，確保從2020年3月9日到2021年6月30日期間，因感染冠狀病毒後無法工作的任何人，都可獲得工資的 75% 的傷殘福利和健康保險 ；法律允許他們推定他們是在工作中染病的。

州主計長(comptroller)蘇珊娜孟多薩(Susana Mendoza)的58歲哥哥孟多薩 (Joaquin Mendoza)是一名退伍軍人，擔任夜間保全人員，他在2020年11月因疫情取消休假而連續工作17天，一天早上醒來時咳嗽，兩天後因感染新冠病毒緊急送醫。之後他中風了五次，失去兩個腎臟，需要每周洗腎三次。但芝加哥警察年金和福利基金部門拒絕了他的完全殘疾索賠，因為沒有辦法證明他是因工作而感染新冠病毒。

蘇珊娜說有類似醫療需要的那斯泰德(Diana Cordova-Nestad)警官也被拒絕賠償。她說，這些人的生活面臨嚴重衝擊，聽起來雖然很誇張，但是確實發生在他們身上，蘇珊娜不希望看到他們因失去工作能力、經濟支援而厭世。

蘇珊娜說自從警察年金和福利基金部門拒絕孟多薩和那斯泰德兩人的賠償後，就沒有人再申請。她知道職責法案簽署後，將立即有一些人可得到這項福利。

僅今年初以來，芝加哥就有3萬2000多人感染新冠病毒和100多人因此死亡。

世界衛生組織在上周宣告結束新冠病毒的全球衛生緊急狀態，根據該組織的數據，自新冠疫情爆發以來，全球已有超過7億確診病例。

福利 芝加哥 醫療保險

上一則

防賊「改址行騙」 新州駕照換新 須出示雙證件

下一則

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

延伸閱讀

收容不下…芝加哥無證移民睡警局 紐約加開122處庇護所

收容不下…芝加哥無證移民睡警局 紐約加開122處庇護所
伊州近9成學區面臨教師短缺 議會研擬對策

伊州近9成學區面臨教師短缺 議會研擬對策
伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績

伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績
伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦

伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦
伊州藍十字 5/11起不支付新冠病毒檢測費

伊州藍十字 5/11起不支付新冠病毒檢測費
伊州白卡變動通知信 首批11.3萬封寄出

伊州白卡變動通知信 首批11.3萬封寄出

熱門新聞

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效