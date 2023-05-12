搶案頻傳 芝警促商戶裝防暴玻璃 遭批卸責

芝市警方敦促商店在現有的窗戶上安裝防盜裝置ArmorPlast或防防暴玻璃Riot Glass，但商戶批評說，警方這是在推卸責任，要企業主自己保護自己。(Getty Images)

芝加哥市近來「打砸搶」(smash-and-grabs)暴力搶劫案頻傳，市警於日前發出警報，並敦促商店在現有的窗戶上安裝防盜裝置ArmorPlast或防暴玻璃Riot Glass，但招致商戶批評。有商家說，警方這是在推卸責任，要企業主自己保護自己，而且這些裝置安裝費用高昂，一般小企業無法負擔。

ArmorPlast是一種據稱牢不可破的玻璃盾牌，3 x 3英尺正方形的單價約為600元。

製造商Riot Glass的創辦人坎貝爾(Brad Campbell)說，「我們希望把壞人留在大樓外面，這就是這一產品的作用」。

Western Food & Grocery是近期搶案受害商家之一，員工Tamer Jaradat表示支持安裝此產品。他說，「盜賊闖入後門，從收銀機搶了錢，拿走揚聲器，然後就跑了。三個月前，他們也闖入過，當時直接拿走整台ATM機。人們會害怕失去生命。我有七個孩子，如果我必須保護我的生命和我的生意，我會這麼做」。

芝市警方敦促商店在現有的窗戶上安裝防盜裝置ArmorPlast或防防暴玻璃Riot Glass，但商戶批評說，警方這是在推卸責任，要企業主自己保護自己。(美聯社)

「打砸搶」一直是全國各地商場和珠寶店面臨的一大問題。2021年伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)的「有組織零售犯罪特勤組」(Organized Retail Crime Task Force)，從一個倉庫搜出價值100萬元的贓物。

2022年，州長普立茲克簽署了INFORM Act，一項打擊零售盜竊犯罪法案。對「打砸搶」的幫派 頭目訂定了更嚴厲的處罰，並使起訴他們更容易。

蓄謀參與價值300元或以上的盜竊犯罪者，將被控三級重罪。從事零售業 盜竊者，將被控二級重罪。該法律並要求網路銷售平台驗證活躍賣家的身份和聯繫資訊。

愛爾蘭酒吧Noble Pub的老闆摩根(Declan Morgan)也是近期搶案的受害者。竊賊用磚頭砸破了窗戶，警方馬上趕到，並提議安裝Riot Glass。

摩根對此表示失望，認為警方此舉是推卸警方的責任，要企業主自己保護自己。他並表示安裝費用高昂，一般小企業無法負擔。

「安裝的估價約為8萬4000元，加上至少1400元的更換破窗費，還要雇用更多保全。」摩根表示，「我們根本負擔不起，期待小企業花那麼多錢是荒謬的」。

據稱，該區上個月約有25家酒吧被闖入，有些酒吧甚至在一周內被闖入多次。

「警探告訴我們，他們知道肇事者是誰，但他們無法證明，因為沒有指紋，犯案者者也一直戴著面具」。

摩根擔憂，即使犯案者被捕和被戴上手銬，因為芝市的政策，搶劫犯會在幾個小時內又獲釋回到街頭。他補充說，「我們的生意在COVID-19疫情 的壓力下苦苦掙扎，犯罪猖獗只會加劇現有問題。」