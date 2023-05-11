我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

安置無證移民 芝進入緊急狀態 萊特福特籲華府協助

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥市長萊特福特10日宣布全市進入緊急狀態，以因應數千名無證移民抵達芝加哥尋求庇護後定居。(Getty Images)
芝加哥市長萊特福特10日宣布全市進入緊急狀態，以因應數千名無證移民抵達芝加哥尋求庇護後定居。(Getty Images)

由於數千名無證移民陸續抵達芝加哥尋求庇護後定居，芝市長萊特福特(Lori Lightfoot)10日宣布全市進入緊急狀態，而伊利諾州府迄今已花費2億6000萬元照顧這些無證移民，並將再撥款1000萬元回應萊特福特的請求。

九個月前，這些來自中美洲和南美洲的難民從德州搭乘單程巴士前往芝加哥，迄今已有8000多名無證移民抵達芝市。

芝市家庭和支持服務局主管(Department of Family and Support Services，DFSS)納茲(Brandie Knazze)說，芝市目前設立了七個避難所和三個暫緩中心(respite centers)，其中的難民人數共約3200名，超過芝市現有的遊民收容所3000名。每天約有 100至150名新難民乘坐飛機前來，其中大部分來自德州的非營利組織，另外每天有三到五輛以巴士運送另一批難民。

數以千計來自中南美洲的無證移民非法入境美國後，陸續抵達芝加哥尋求庇護後定居。圖為...
數以千計來自中南美洲的無證移民非法入境美國後，陸續抵達芝加哥尋求庇護後定居。圖為芝市警員協助滯留在警局的無證移民。(Getty Images)

納茲表示，要維持這些難民避難所的運營，到6月底共需要1億1200萬元。

即將卸任市長一職的萊特福特10日簽署緊急聲明使她可以動用緊急資金，並在必要時請求伊州國民兵的援助。她並呼籲華府協助，她認為只有全面改革移民政策才能緩解這項國家危機。

伊州長普利茲克發言人高夫(Alex Gough)說，州府已經與芝加哥市府合作，尋找臨時住房安置了2000人，並將持續協助。

聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency)上周宣布將從3億3000萬元的緊急食品和住所計畫中分別撥出430萬元給伊州和芝市，州府已經申請約1億元。

另外，桑切斯(Oscar Sánchez)是協助這些移民的義工，他說一些難民家庭已在警察局住了將近兩周，靠很少的食物維生。

他的組織呼籲市長和州長至少為留在巴士車站的人提供膳食、醫療、淋浴和交通與緊急醫療保健的協助。

過去在新冠疫情流行時，聯邦為了避免疾病傳播，規定可立即驅逐美墨邊境的無證移民，但隨著這項規定即將到期，不久可能會有更多的難民進入美國。

萊特福特說，市府正在協助難民盡快搬出巴士車站，而留在警察局的難民必須留置等候安排的通知，但對現有避難所的空間何時可用，或者新的避難所何時開放，則沒有明確的時間表。

移民 伊州 芝加哥

上一則

防學生濫用藥物 馬州蒙郡公校多管齊下

下一則

2023總統學者獎 大華府10高中生入列

延伸閱讀

芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說

芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說
萊特福特籲德州 停止送移民到芝城

萊特福特籲德州 停止送移民到芝城
庫克郡伊州檢察官福克斯 不再競選連任

庫克郡伊州檢察官福克斯 不再競選連任
落實宵禁 芝警公布防聚眾措施 湖灘即起檢查背袋

落實宵禁 芝警公布防聚眾措施 湖灘即起檢查背袋
青少年騷亂 衝擊芝市區經濟

青少年騷亂 衝擊芝市區經濟
芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家

芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家

熱門新聞

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠