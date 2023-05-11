安置無證移民 芝進入緊急狀態 萊特福特籲華府協助

芝加哥市長萊特福特10日宣布全市進入緊急狀態，以因應數千名無證移民抵達芝加哥尋求庇護後定居。(Getty Images)

由於數千名無證移民 陸續抵達芝加哥 尋求庇護後定居，芝市長萊特福特(Lori Lightfoot)10日宣布全市進入緊急狀態，而伊利諾州府迄今已花費2億6000萬元照顧這些無證移民，並將再撥款1000萬元回應萊特福特的請求。

九個月前，這些來自中美洲和南美洲的難民從德州搭乘單程巴士前往芝加哥，迄今已有8000多名無證移民抵達芝市。

芝市家庭和支持服務局主管(Department of Family and Support Services，DFSS)納茲(Brandie Knazze)說，芝市目前設立了七個避難所和三個暫緩中心(respite centers)，其中的難民人數共約3200名，超過芝市現有的遊民收容所3000名。每天約有 100至150名新難民乘坐飛機前來，其中大部分來自德州的非營利組織，另外每天有三到五輛以巴士運送另一批難民。

數以千計來自中南美洲的無證移民非法入境美國後，陸續抵達芝加哥尋求庇護後定居。圖為芝市警員協助滯留在警局的無證移民。(Getty Images)

納茲表示，要維持這些難民避難所的運營，到6月底共需要1億1200萬元。

即將卸任市長一職的萊特福特10日簽署緊急聲明使她可以動用緊急資金，並在必要時請求伊州 國民兵的援助。她並呼籲華府協助，她認為只有全面改革移民政策才能緩解這項國家危機。

伊州長普利茲克發言人高夫(Alex Gough)說，州府已經與芝加哥市府合作，尋找臨時住房安置了2000人，並將持續協助。

聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency)上周宣布將從3億3000萬元的緊急食品和住所計畫中分別撥出430萬元給伊州和芝市，州府已經申請約1億元。

另外，桑切斯(Oscar Sánchez)是協助這些移民的義工，他說一些難民家庭已在警察局住了將近兩周，靠很少的食物維生。

他的組織呼籲市長和州長至少為留在巴士車站的人提供膳食、醫療、淋浴和交通與緊急醫療保健的協助。

過去在新冠疫情流行時，聯邦為了避免疾病傳播，規定可立即驅逐美墨邊境的無證移民，但隨著這項規定即將到期，不久可能會有更多的難民進入美國。

萊特福特說，市府正在協助難民盡快搬出巴士車站，而留在警察局的難民必須留置等候安排的通知，但對現有避難所的空間何時可用，或者新的避難所何時開放，則沒有明確的時間表。