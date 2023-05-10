芝華埠停車場推App 進出省時有優惠

華埠兩個停車場安裝新設備，下載 JPass應用程式，進入停車場時可在入口處印有二維碼的停車票。（華商會提供）

華埠 停車場在中國城南北兩個停車場安裝了新設備，包括月租車位用戶及單次停車者，即日起均可輕鬆下載使用JPASS手機 應用App ，實現無紙化操作進出停車場，大大節省排隊時間，優化停車場管理。客戶還可實時查詢華埠停車場的空餘車位。

駕車者進入停車場時，還可在入口處印有二維碼的停車票，由參與停車優惠的商戶掃碼後就可以享受「3小時2元」優惠，十分方便，相信停車場新設備安裝將會吸引更多的人前來華埠觀光消費。

對於華埠停車場繳交月費的用戶，芝城華商會公布了新系統實施後的操作指南。月費制會員需要下載手機應用程序JPASS，完成登記註冊。

具體操作如下：

1. 從手機上下載 JPass應用程式

2. 使用已登記的電子郵件創建一個帳戶

3. 進入應用程序後，屏幕上會顯示「Where to Park」在頂部，點擊左上角第三行按鈕，然後點擊Subscriptions，再點擊右下角的加號（+），接著點擊Import。然後屏幕會顯示你的電子郵件，請點擊Continue，再選擇Chicago的Chinatown，接著點擊右上角的綠色標記即可。

華商會提醒，月費制用戶需確保手機藍牙已打開，在藍牙打開的狀態下，手機會與停車場的出入口設備自動連結，然後按手機App上的提示，就可以方便進出停車場。

由於停車場新設備剛安裝仍在調整中，華埠停車場會在現場派專業人士提供協助，請大家保持耐心。

華商會一直致力實現六大目標：優化停車場，美化和宣傳華埠，推動大華商會概念，發展商業平台和培訓項目，開放個人會員及改善華埠治安。華埠停車場新設備安裝，優化了停車場管理，減少高峰期排隊入場的交通堵塞問題。