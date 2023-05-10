伊州搬家公司須有執照 消費者慎選防破財

搬家相關糾紛不少，民眾要留意一些無照公司，常常會突然改變搬家費。（Getty Images）

伊州 要求搬家須有執照，消費者謹防破財。五月是「全國搬家月」(National Moving Month)。隨著夏季搬家活動增加，搬家的相關糾紛也增加了。

消費者奧謝(Connor O'Shea) 聘請了公寓專家搬家公司(Apartment Specialist Movers)，該公司沒有搬家證照，已經二次違規。奧謝說，「選擇此公司是透過朋友介紹。我本來沒有意識到相關規定，以後會更加小心。」

根據法律，所有搬家公司都必須有許可證。

如果業務僅限州內，須在伊州商務委員會(Illinois Commerce Commission，ICC) 註冊。ICC網站提供相關資訊。可查詢搬家公司名單，並檢查每小時費率是否合規、有無適當保險 。

如果業務跨越州界，須有美國交通部(U.S. Department of Transportation)的許可證。所有州際搬家公司都要有聯邦汽車運輸安全管理局 (FMCSA)頒發的識別號碼，該號碼可以在ProtectYourMove.org進行驗證。

ICC近期也公布以下三家無證搬家公司。調查人員假裝雇用這些無證公司，並留下相關證據照片。

總部位於威州雙子湖(Twin Lakes，Wisconsin)的The Morning Star Movers，和位於芝城 西南郊伯林布魯克市(Bolingbrook)的Move Mania Incorporated表示，他們正在努力獲得適當許可證，這是一個行政疏忽。第三家公司，芝城的TLF services LLC則認為該機構的調查行為是一種「陷阱」，不了解規則的新企業應該先得到警告。

ICC警長拉米雷斯(Ruben Ramirez Jr.)說，「無照公司常常會突然改變價格。」他建議消費者確實做好事前功課，確定車上有ICC號碼，並上網查看許可證。如果雇用的是有照搬運工，即使被收取過高費用，或是物品丟失、毀損，也能追蹤與處理。

商業改善局(Better Business Bureau，BBB) 建議消費者遵循以下準則：

1. 注意危險訊號：公司未提供註冊或保險資訊；使用租用的卡車；未到現場估價，只使用電話報價。

2. 警惕不尋常的要求：提前支付大筆金額或是全額付款。如果個人財產被扣要脅額外付錢，請聯繫BBB或當地執法部門。

3. 留下書面資料：建議從不同三家公司得到書面估價，並確保估價基於重量，不是立方英尺。選擇全額保險。當服務更改時要留下紀錄。

4. 清點物品：留下庫存表，包裝前拍攝內容物。

5. 提問：不要害怕問任何問題，如果公司不願意回答，請尋找另一家搬家公司。信任是很重要的。