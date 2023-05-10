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醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低

記者陳曼玲／綜合報導
Leapfrog Group評估醫院的衛生安全，其中醫護人員的洗手習慣是最重要的指標之一。(圖片取自Leapfrog Group臉書)
Leapfrog Group評估醫院的衛生安全，其中醫護人員的洗手習慣是最重要的指標之一。(圖片取自Leapfrog Group臉書)

根據Leapfrog Group非營利組織評比全美約3000家醫院衛生與安全的報告指出，伊利諾州西南部的數家醫院的安全指標評分低於平均，其中的問題包括院內的感染、患者跌倒和用藥安全。

該組織評估在都會區東部(Metro-east)和聖路易斯(St. Louis)地區的八家醫院，與去年秋季的數據相比，有兩家醫院的評分仍低於平均值，有三家已有改善。

另外，這八家醫院中，有七家的「洗手習慣」得分低於平均，而醫護人員的洗手習慣是Leapfrog評比中最重要的指標之一。

Leapfrog 對醫院裡傳染「艱難梭狀芽孢桿菌」的感染(C. diff)的評比項目中，位於布雷斯市(Breese)的HSHS聖約瑟夫醫院(HSHS St. Joseph’s Hospital)在這項評比的得分最差，而OSF聖安東尼醫院(OSF Saint Anthony)在預防尿道感染方面的得分最低。

根據Leapfrog發現，美國各地在新冠疫情爆發流行期間，與醫療保健相關的感染是全美病患死亡的主要原因之一，而與醫療保健相關的感染並使患者症狀加遽的現象仍然在全美各地持續。

Leapfrog比較2021年底、2022年春季的感染數據與2021年新冠疫情流行爆發前後的安全等級發現：

●與中心插管相關血流感染(central line-associated bloodstream standard，簡稱CLABSI)的感染率上升 60%。

●耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(methicillin-resistant staphylococcus aureus，簡稱MRSA)的感染率增加 37%。

●與導尿管相關泌尿道(catheter-associated urinary tract standard)感染率(CAUTI)增加 19%。

●「艱難梭狀芽孢桿菌」的感染(C. Diff)則改善了15%。

手術部位在手術後的感染比率與過去相同。

 Leapfrog Group的總裁兼執行長拜恩德(Leah Binder)最近發表聲明說，這類的感染對某些病患會導致死亡。他說雖然醫院因新冠疫情帶給醫院經營和醫務人員極大的衝擊，但這些報告是警告醫院要重新致力於患者的醫療安全，並強化院方的危機應變能力。 

Leapfrog評比都會區東部的八家醫院分別是：

貝爾維爾紀念醫院(Memorial Hospital Belleville)、奧法隆的HSHS聖伊麗莎白醫院(HSHS St. Elizabeth’s Hospital in O’Fallon)、布雷斯的HSHS聖約瑟夫醫院(HSHS St. Joseph’s Hospital in Breese)、通路區域醫療中心(Gateway Regional Medical Center)、安德森醫院(Anderson Hospital)、奧爾頓的OSF聖安東尼健康中心(OSF Saint Anthony’s Health Center in Alton)、SSM Health森特勒利亞聖瑪麗醫院(SSM Health St. Mary’s Hospital in Centralia)、南城醫院(South City Hospital)。

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