芝市長萊特福特將卸任 發表告別演說

萊特福特擔任芝加哥市長四年即將卸任，她向市民發表告別演說。( Getty Images）

萊特福特(Lori Lightfoot)擔任芝加哥 市長四年即將卸任，8日她在哈里森西路(West Harrison Street)的BUILD(Broader Urban Involvement & Leadership Development)非營利組織辦公處發表舉行告別演說，新任市長強森(Brandon Johnson)將於5月15日就職前，她會繼續擔任市長職務。

2019年，萊特福特成為芝加哥第一位公開同性戀身分的非裔 女市長。她在這次市長連任競選失敗演說時說「成為市長是我一生的榮幸」，表示她將「昂首挺胸，心存感激」地離開。

從歷史來看，萊特福特上任以來與芝加哥市度過最動蕩的新冠疫情 大流行，萊特福特認為她在新冠疫情期間善盡其職，她的市府政策確保了居民安全，並致力投資芝市南部和西部，改善這些社區的生活。

另外，她任內經過非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警「跪殺」事件引爆治安混亂，她因芝市的暴力犯罪增加而受到批評。

對此，萊特福特稱，該市的大多數犯罪活動都在持續減少，她並引用統計數據表示，兇殺案比往年下降了14%，槍擊案比往年下降了20%。她認為要雇用更多官員來因應人手不足的挑戰。

此外，萊特福特多次與芝加哥教師工會對峙，使教師工會在2019年10月罷工數日。

社會經濟方面，萊特福特任內還推動提高芝市的最低工資到每小時15元的計畫。

她還率先規畫芝市建設賭場，讓貝利斯公司(Bally's Corporation)獲准在芝加哥河西岸(Chicago River)的芝加哥論壇報出版廠舊址建設新度假村。

新任市長強森將於5月15日宣誓就任，他誓言建立比萊特福特團隊更透明的政府，他的競選團隊已開始發放下周就職典禮的門票。

強森的交接主管安格斯(Jessica Angus)發表聲明說，強森的競選和交接過程都以芝加哥市民的參與為中心，因此公眾將有機會體驗市長的就職典禮。強森藉此表明他的團隊將從上任第一天到最後，都願意向人民透明公開的理念。

根據強森的就職委員會說，強森宣誓就職儀式將在前身為UIC Pavilion的Credit Union 1 Arena舉辦。

入場門票免費，但以「先到先得」的方式提供，民眾預定門票請上網：reurl.cc/9VeRkY。