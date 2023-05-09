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芝富地博物館 分析藏品了解氣候變化

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥富地博物館與世界各地的歷史博物館共同合作，透過研究數百萬件收藏物品來了解全球氣候變化。(Field Museum臉書)
芝加哥富地博物館與世界各地的歷史博物館共同合作，透過研究數百萬件收藏物品來了解全球氣候變化。(Field Museum臉書)

由於氣候變化與生物加速絕種，芝加哥「富地博物館」(Field Museum)與世界各地的歷史博物館共同合作，透過研究數百萬件收藏物品，希望進一步了解全球氣候變化與生物棲息地問題。

富地博物館總裁與執行官西格斯(Julian Siggers)說，研究無法調節自身體溫的青蛙、蠑螈(newts)和火蜥蜴(salamanders)，可以顯示氣候變化的影響。

根據多個自然歷史博物館負責人月前發表在「科學」雜誌上的一份全球研究報告，調查了歐洲和北美的73個自然歷史博物館共11億件收藏品，其中包括芝加哥的富地博物館，藉著這項研究將可以作為氣候變化、大流行病防範、糧食安全、入侵物種、稀有礦物和生物多樣性的信息來源。

該報告指出，科學家和政策制定者預計在2100年回顧21世紀的收藏品，然後提供給22世紀的決策者為參考資訊。

另外，根據「跨政府氣候變化研討組織」(Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)的最新報告，稱人為導致的氣候變化，部分是由於使用化石燃料，破壞植物、野生動物和人類的生態系統，這些均正在影響全球每個地區出現極端氣候。

因此，宣導採取行動來減少氣候變化影響的全國性團體的地方分會350 Chicago董事會主席科布爾(Larry Coble)說，他希望聯邦政府認真看待IPCC的報告，目前其團隊正在遊說伊州禁止投資新的化石燃料公司。

根據IPCC的報告，一些熱帶、沿海、極地和山區生態系統，非常容易受到溫度升高和極端天氣等環境風險的影響，因此收集這些地區的生物標本將能更多瞭解這些地區的氣候改變。

西格斯也提到，參與的博物館藏品目前缺乏來自極地和海洋地區、節肢動物(昆蟲、蜘蛛和甲殼類動物)和微生物的標本。還好近年各博物館已開始將其藏品數字化，加強了全球博物館間的合作。

富地博物館爬行動物和兩棲動物部的收藏主管卡梅(Ranchunliu Kamei)說，科學就是合作，藏品數字化將提高研究效率，希望博物館將來對整個地球的生物多樣性能提供完整紀錄。

富地博物館的資料庫讓任何人可以搜索物種學名，卡梅表示他們正在努力包含更多數據，包括活體物種的照片和錄音，讓政策制定者、媒體人、科學家或學童都能從中取得信息。

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