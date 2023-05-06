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明大中文領航項目 提高學生未來競爭力

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
明尼蘇達大學向一百多名來自不同高中的高中生說明該校的中文領航項目，讓學生畢業後擁有專業與中文雙重能力，提升工作領域中的競爭力。(張瑜芬提供)
明尼蘇達大學向一百多名來自不同高中的高中生說明該校的中文領航項目，讓學生畢業後擁有專業與中文雙重能力，提升工作領域中的競爭力。(張瑜芬提供)

明尼蘇達大學的亞洲與中東研究系(Asian & Middle Eastern Studies)的中文領航項目(Chinese Flagship Program)主任張瑜芬與副主任涂遙，日前對明州來自不同高中的一百多名高中生介紹美國聯邦政府資助的中文領航項目，鼓勵有志就讀明大的高中生申請，不僅在大學畢業後擁有主修科目的專業技能，還能擁有接近母語人士的中文語言能力，有助於提升自我在工作領域中的競爭力。

張瑜芬說全美共有十三個大學設有中文領航項目，明大是明州唯一具有中文領航項目的大學。

她說中文領航項目經費來自國防部，藉由密集優化的語言訓練課程，培養出各行各業具有接近母語等級語言程度的專業精英，以因應美國社會對專業外語人才的需求。

張瑜芬說明大的中文領航項目於2014年開辦，學生可結合任何專業，該項目的畢業生多半具有雙專業的學位，例如商學及中文。

明大中文領航項目的學生多數在三年內完成專業科目及中文專業的學分，然後在第四年通過中文檢定考試後，前往位於台灣的政治大學的海外領航中心進行為期一年的頂石年項目(Capstone year)。

在頂石年項目的第一學期中，領航學生除了上中文課之外，同時也在政大與大學生一起上專業課程。第二學期則安排學生依照各自的專業到台灣的工作單位實習，像是故宮、科技公司或化學公司等，來培養學生的國際觀。

至於申請資格，凡具有美國公民綠卡的明大在學學生，不需要任何中文背景都可申請中文領航項目。錄取者會獲得最高2萬元的獎學金，可用於暑期到台灣的台大華語研習所學中文，以及頂石年項目。

語言領航(Language Flagship)的設計目標是為了改變美國人學習語言的方式，提供美國社會對專業外語人才的需求，因此在美國各地的大學院校內為大學生提供中文、阿拉伯語、韓語、波斯語、葡萄牙語和俄語等全球重要語言課程，來培養美國下一代與其他國家人士的溝通能力，進而提升美國競爭力和國防安全。

有關明大中文領航項目的詳細內容與申請方式請上網：https://chineseflagship.umn.edu

明州 綠卡 美國公民

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