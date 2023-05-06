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因疫關閉3年 芝加哥貨幣博物館即起重開

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥聯邦儲備銀行貨幣博物館內，有一個裝了14多萬枚硬幣的錢坑。(貨幣博物館提供)
芝加哥聯邦儲備銀行貨幣博物館內，有一個裝了14多萬枚硬幣的錢坑。(貨幣博物館提供)

因為疫情關閉三年的芝加哥聯邦儲備銀行貨幣博物館(The Federal Bank of Chicago's Money Museum)，即日起重新開放，訪客也終於有機會看到裝有100萬元的美鈔的立方體，還有裝滿14萬枚硬幣的錢坑。

這座博物館免費開放，時間為周一到周五上午10時到下午5時，此外，還會向初中、高中學生提供導覽服務。這座博物館旨在讓訪客對芝加哥聯邦儲備銀行有更廣泛的了解，且對其歷史、運作有更深入的認識，遊客可以在參觀過程中，認識通貨膨脹的影響，以及銀行儲備系統的功能，並親眼看到博物館內的貨幣收藏。

根據貨幣博物館介紹，其他展覽品包括一台可檢驗假鈔的機器、一張名為「大西瓜」(Grand Watermelon)的1000元美鈔，以及一個裝滿14多萬枚硬幣，總值超過五萬元的錢坑，這些硬幣的總重量，相當於兩架三角鋼琴。

芝加哥聯邦儲備銀行覆蓋了包括愛阿華州以及伊州、印第安納州、密西根州、威斯康辛州等大部分的地區儲備銀行，聯邦儲備系統由12家地區儲備銀行以及社在華府的理事會組成，根據官網指出，芝加哥儲備銀行金庫有數十億元的美元現金。

貨幣博物館地址：230 South LaSalle Street, Chicago，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/xlq1p1

博物館 貨幣 芝加哥

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