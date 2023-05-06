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芝西郊賭船獲准遷建Aurora Outlets旁 總投資逾5億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
30年前奧羅拉的好萊塢賭船在福克斯河上開張。(好萊塢賭船臉書)
30年前奧羅拉的好萊塢賭船在福克斯河上開張。(好萊塢賭船臉書)

伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)日前通過兩座郊區賭場，將營業地點從賭船搬到陸地上重新改建，其中好萊塢賭場將從奧羅拉(Aurota)市中心的河道，遷到許多消費者喜愛前往的芝加哥暢貨中心(Chicago Premium Outlets)旁。

在芝城西郊經營賭船多年的PENN娛樂公司，去年10月就宣布將把位於奧羅拉與朱麗葉市的賭船，搬到附近陸地上重新改建，新的賭場都將建在高速公路旁，其中奧羅拉的好萊塢賭場將耗資3億6000萬，而地點則將從該市市中心移到緊鄰88號高速路芝加哥暢貨中心旁。

位於奧羅拉市的好萊塢賭船，已經有30年歷史。(好萊塢賭船臉書)
位於奧羅拉市的好萊塢賭船，已經有30年歷史。(好萊塢賭船臉書)

朱麗葉賭場則將投資1億8500萬在靠近80號與55號公路旁，興建一座包括新賭場在內的多用途建築。

對於奧羅拉賭船遷離市中心，有些商家贊成有些則持反對態度，一家位於賭船附近的商店東主說，賭船搬走將讓他的客戶流失，不過，也有餐館老闆說，支持賭船搬到其他地方，否則因為賭場在附近，讓一些顧客都不想上門。

位於暢貨中心旁的新好萊塢賭場園區，還包括一家擁有200間客房的酒店，以及一座占地一萬平方呎的音樂會與活動中心。

好萊塢賭船在1993年於奧羅拉市的福克斯河(Fox River)開業，去年1到10月間，該賭場賺進7500萬元，取得伊州博弈局的核可後，預計新賭場將從今年下半年動工，預計可帶來1000個建築工作崗位，以及700個永久性的工作職位。

至於朱麗葉市的賭船，也獲准從威爾郡(Will County)的德斯普蘭河(Des Plaines River)，遷建到80號與55號州際公路交會處附近的Rock Run Crossings，新的賭場將投資1.85億，預計包含大約800台老虎機和45個桌面遊戲，包括百家樂室、Barstool Sportsbook，以及高品質酒吧和餐廳，還有一座面積一萬平方呎的會議空間和活動中心。

好萊塢 投資 芝加哥

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