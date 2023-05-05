伊州眾議長：婦女墮胎權應列憲法修正案投票

伊州反墮胎組織「危機懷孕中心」表示，伊州沒有提供足夠的資源讓婦女做出是否墮胎的選擇。(危機懷孕中心臉書)

伊利諾州透過2019年頒佈的生殖健康法案(Reproductive Health Act)，已經把墮胎 視為婦女的基本權利；伊州 眾議會議長魏爾許(Emanuel Chris Welch)最近建議，在2024年的總統選舉年投票 中，提出憲法修正案，明確規定婦女墮胎的權利，藉此提高民主黨的投票率。

過去幾年民主黨在立法院占多數時，曾通過幾項墮胎權法案，因此魏爾許表示，如果把墮胎權做為憲法修正案納入大選投票選項，明年11月的大選可望鼓勵伊州的民主黨選民參與投票。

另外，一旦把墮胎權編制為憲法中的一項修正案，未來要廢除就得需要另立一條修正案才能落實，如此一來可確保未來假使反墮胎議員占多數席位時，墮胎權法案也比較不易遭到廢除。

按照伊州憲法規定，修正案需要60%的投票者對此投下贊成票，或者大選選票中有50%以上的人表示贊成才能過關。

眾議會共和黨領袖麥康比(Tony McCombie)說，雖然她的核心小組沒有議員支持墮胎，但她願意支持郊區共和黨候選人贊成墮胎的立場，她說，共和黨曾經是郊區的主導政黨，但卻因反對墮胎這樣的社會問題上採取強硬立場，可能削弱了民眾對該黨的支持。

然而，麥康比也表示，伊州最近頒布執行的一些墮胎法超過界線，像是廢除了未成年人接受墮胎程序時要通知父母的要求。

同時，反墮胎權的倡導者則反對州長普立茲克與其民主黨員提出的法案，就是如果發現「危機懷孕中心」(crisis pregnancy centers)傳播假信息干預婦女墮胎的話，將接受罰款處罰。

Pro-Life Action League的執行董事席德勒(Eric Scheidler)說，上述法案造成經濟困難的婦女以為自己只能選擇墮胎，他說，如果要讓婦女自由作選擇，就應當資助懷孕護理中心來幫助懷孕婦女，而不是關閉這些中心。

普立茲克去年曾表示，墮胎權的表決應當列入明年全國各地選舉的每一張選票上，他說，眾議會提出的法案將會保護伊州女性，不會剝奪女性的生育權。

不過普立茲克最近被問到是否會在2024年選票中，列入墮胎修正案時，他回答，伊州的生殖健康法案中已經確保女性的選擇權和生育權，因此他讓立法機關來決定是否提出修正案。