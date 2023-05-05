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伊州藍十字 5/11起不支付新冠病毒檢測費

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州藍十字與藍盾保險表示，11日起將根據保戶的投保計畫，決定是否提供新冠檢測費用給付。(pixabay)
伊州藍十字與藍盾保險表示，11日起將根據保戶的投保計畫，決定是否提供新冠檢測費用給付。(pixabay)

伊利諾州許多居民，很快將不得不自掏腰包支付非處方的新冠病毒檢測費用，其中伊州最大規模的保險公司「藍十字與藍盾保險」(Blue Cross and Blue Shield)已經宣布，從11日起，該公司將不再全面支付檢測費用。

COVID-19國家和公共衛生緊急狀態將在本月11日結束，這意味著，在此之後，一些相關福利和補貼將消失，包括許多可能將不得不自己支付COVID-19的測試和治療費用。

藍十字保險公司發言人瓦勒(Dave Van de Walle)表示，藍十字從11日開始，也將改變其處理PCR檢測的方式，根據個人的保險計畫，來決定是否依照流感、鏈球菌檢測的方式給付費用。此外，COVID-19的藥物Paxlovid給付與否，也要看每個人所投保的健保計畫而定。

到目前為止，聯邦政府要求保險公司每個月需替每個保戶支付最多八次的非處方新冠檢測費用，以及免費PCR檢測，政府也會向患者提供免費的新冠藥Paxlovid，但一旦聯邦緊急時期結束，保險公司將可以自行決定如何支付這些檢測與治療費用。

聯邦政府鼓勵保險公司在11日以後，繼續為保戶提供新冠檢測，目前伊州除了「藍十字與藍盾保險」外，其他健保公司包括United Healthcare、Cigna、Aetna等，都對此問題保持沉默。

醫療保險B計畫(Medicare Part B)從11日以後，也將停止給付非處方檢測，不過，該計畫將繼續提供PCR檢測，白卡用戶到明年9月底為止，則可繼續享受免費檢測。

根據品牌的不同，新冠檢測劑價格約在10元左右，有專家擔心，一旦新冠檢測不再免費，人們使用的次數將大幅減少，這可能也會促使病毒擴大傳播。不過，專科醫師蘭登(Emily Landon)說，她不預期這項保險政策的變化會導致病例增加。

檢測 醫療保險 健保

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