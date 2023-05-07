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東方遺珍在芝加哥和密爾沃基地區 舉辨中國古董收購會

本報芝加哥訊
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在芝加哥和密爾沃基地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在芝加哥和密爾沃基地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任，從2016年至今，連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau) 評為A+企業。請登錄公司網站orientalheritageinc.com瞭解更多資訊，並可預約參加我們的收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董及藝術品，免費評估，當場付款。 收矚範圍：瓷器，玉器，古代及近現代書畫，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶等。

請撥打我們免費顔客熱線：1-800-575-5583。亦可把藏品照片發送到我們的郵箱：info＠orientalheritageinc.com，您也可以直接把藏品黹到我們的收購會（無需預約）。我們提供免費評估。如果您有古董珍品幣不方便親自攜黹，可與我們預約，我們的工作人員會親臨貴府上門拜訪。

公司顧問團隊：

葉佩蘭：著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。劉靜：著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。單國強：著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。·中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家。高阿申：著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視臺《藝術品投資》欄目特邀專家。

東方遺珍在芝加哥和密爾沃基地區舉辨中國古董收購會時間地點如下：

日期 ：May17th(週三）

地 點 ：TheWestinMilwaukee 550NVanBurenSt,Milwaukee,WI53202

會議室：Huron

時 間 ：9am-6pm

日期 ：May19th(週五）

地 點 ：HyattRegencySchaumburg 1800EGolfRd,Schaumburg,IL60173

會議室：Maize

時 間 ：9am-6pm

日期 ：May20th(週六）

地 點 ：ChicagoMarriottNaperville 1801NNaperBlvd,Naperville,IL60563

會議室：A

時 間 ：9am-6pm。

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