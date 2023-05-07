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劉立斌中醫診所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務

本報芝加哥訊
劉立斌中醫診所診室。
劉立斌中醫診所診室。

中醫師劉立斌，祖上多代行醫。畢業於中國中醫藥大學，在中國從醫二十多年，治癒患者無數，經驗豐富，醫術精湛。現在芝加哥西郊開辦中醫診所，提供當地病患更快捷有效醫療服務。

擁有多年臨床經驗劉醫師，擅長治療各種痛，治療各種疑難雜症，及治療各種急慢性疾病等，劉醫師是採用純中醫療法。對於各種痛症，疑難雜症，可以通過針灸，推拿，刮痧，拔罐，刺絡等去治療，這些傳統中醫療法，從病根源入手，是治根然後治本，與現今西醫療法不同。所以中醫治理是在本源不在標入手，既治標也要治本，療效可能較西醫慢。

在治療各種疑難雜症及急慢性疾病時，劉醫師最近，在治療一位疑似漸凍症的老奶奶，這方面獲得了很好成效。這位80歲的病人被診活不過兩個月，病人四肢近乎癱瘓、言語吞嚥痰塞困難，嚴重時甚至影響到呼吸，她在服用劉醫師開的中藥免煎顆粒之後，痰退去，可以正常呼吸，已經活超過兩年了。

劉醫師又簡介過往中藥和現代不同，他說，中藥免煎顆粒是選用傳統中藥配方，經現代高新技術提取、分離、濃縮、製粒、乾燥而成的現代單味中藥顆粒劑，是一種新型的中藥，和傳統中藥片劑一樣，可隨症加減使用。

中藥免煎顆粒優點是具有品質穩定可控、容易實現自動或半自動化調劑、攜帶、服用方便等優點。免煎顆粒最大的優勢是省去了過去煎藥的麻煩，對於不懂如何煎煮中藥，沒有煎藥工具、煎藥時間和在外出差的患者尤為適宜。

劉立斌中醫師的診所位於1240 Iroquois Ave.，Suite #510，Naperville IL 60563，靠近希林社區中心和 Costco對開的馬路。診所開放7天，從早上9:00 至 下午6：00。如果您有任何中醫方面的需要或諮詢預約劉醫師，請電話312-619-0439聯繫他的中醫診所，劉醫師接受各類醫療保險。

劉立斌中醫。
劉立斌中醫。
劉立斌中醫診所候診室。
劉立斌中醫診所候診室。
劉立斌中醫。
劉立斌中醫。
劉立斌中醫診所診室。
劉立斌中醫診所診室。

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