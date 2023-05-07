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福興銀行舉辦成立三十週年慶典　感謝支持成為芝加哥地區最大的華資銀行

本報芝加哥訊
福興銀行各分行經理合照。
福興銀行各分行經理合照。

總部位于芝加哥西郊的福興銀行（International Bank ）是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行，也是一家真心服務社區30年、伴隨著華人社區共同成長的銀行。日前福興銀行在北華埠分行舉辦了成立三十週年的慶祝活動。包括伊州第13區華裔眾議員黃凱煥（Hoan Huynh）、新當選第48區區長 Leni Manaa-Hoppenworth、東南亞中心行政主任鄔亮鄔 華人互助會行政主任 Dennis Mondero以及福興銀行多年的金牌VIP客戶華人企業家王宏海夫婦、李鵬、林明、陳健明、蔡錫忠、曾賢棟、鄭兆章和黃先維等出席了該慶典。福興銀行創辦人戴烘灶、毛愈夫婦，總裁王友恒、副總裁林聞濤，各分行經理及各界來賓一起同慶，現場切蛋糕、開香檳、抽獎等熱鬧非常！

當天的慶典活動由福興銀行副總裁林聞濤主持。創辦人毛愈會計師首先致辭表示，身為福興銀行創辦人之一，很榮幸在福興銀行成立三十週年之際，代表銀行全體股東和員工衷心感謝社區各界朋友的信賴與支持，使得銀行業務不斷發展壯大，福興銀行開業至今，已發展成為芝加哥地區規模最大的華資銀行，在大芝加哥地區及紐約共有六家銀行，總資產規模將近九億美元，業務穩步增長。毛愈也感謝股東和員工對福興銀行的付出和貢獻。毛愈聲稱，三十年來，福興銀行一直致力于服務移民社區，為大家提供最優質、最便捷以及多元的金融服務，她呼吁大家放心把錢存入福興銀行。

福興銀行創辦人戴烘灶致辭時也強調，福興銀行之所以用“國際銀行”字眼，是因為我們的宗旨是要為來自世界各地的移民社區提供金融服務，現在，福興銀行的員工團隊能用至少5個國家的語言服務大家。出席活動的多位嘉賓包括第13區議員黃凱煥，48區新當選區長 Leni Manaa-Hoppenworth以及華人互助會主任 Dennis Mondero等分別致辭，對福興銀行成立三十週年所取得的成就表示熱烈的祝賀。很早就在福興銀行開戶并貨款的華裔企業家王宏海也致辭感謝福興銀行對他們公司的大力支持。嘉賓們也向福興銀行致最美好的祝福，希望福興銀行業務蒸蒸日上，大展鴻圖！

福興銀行除芝加哥有多家分行外，紐約也設有分行（Port Jervis Branch），地址：2 West Main St, Port Jervis, NY 12771，電話：(845) 672-0128。歡迎致電各分行：福興銀行總部（Stone Park Head Quarter）：1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165，(708) 410-2899，芝加哥北華埠分行（UptownBranch）：5069 N Broadway, Chicago, IL 60640，(773) 769-2899，芝加哥南華埠分行（Chinatown Branch）217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616，(312) 842-2899，芝加哥南華埠貸款部地址：223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616，(312) 801-9030，北郊分行（Wilmette Branch）：1210 Central Ave, Wilmette, IL 60091，(847) 920-1400，西北郊分行（Des Plaines Branch）：9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016，(847) 297-2222，更多的詳情請瀏覽網址：https://www.inbk.com。  

切蛋糕慶祝，左起：福興銀行CFO en Bishop， 創辦人戴烘灶夫婦，總裁王...
切蛋糕慶祝，左起：福興銀行CFO en Bishop， 創辦人戴烘灶夫婦，總裁王友恒和華人互助會行政主任 Dennis Mondero。
左起：創辦人戴烘灶與黃凱煥議員、客戶蔡錫忠和華人互助會行政主任 Dennis M...
左起：創辦人戴烘灶與黃凱煥議員、客戶蔡錫忠和華人互助會行政主任 Dennis Mondero合照。
福興銀行舉辦成立三十週年慶典，感謝支持，成為芝加哥地區發展規模最大的華資銀行 。
福興銀行舉辦成立三十週年慶典，感謝支持，成為芝加哥地區發展規模最大的華資銀行 。
福興銀行各分行住房貸款部負責人合照。
福興銀行各分行住房貸款部負責人合照。
芝加哥地區發展規模最大的華資銀行--福興銀行舉辦成立30週年慶典活動，賓主致辭表...
芝加哥地區發展規模最大的華資銀行--福興銀行舉辦成立30週年慶典活動，賓主致辭表示感謝和祝賀！
福興銀行高層與主流政要及客戶合照。
福興銀行高層與主流政要及客戶合照。
新任芝加哥48區區長 Leni Manaa-Hoppenworth（中）與商家合...
新任芝加哥48區區長 Leni Manaa-Hoppenworth（中）與商家合照。
福興銀行高層與部份股東的合照。
福興銀行高層與部份股東的合照。
左起：創辦人毛愈會計師、區長 Leni Manaa-Hoppenworth、總裁...
左起：創辦人毛愈會計師、區長 Leni Manaa-Hoppenworth、總裁王友恒和東南亞中心主任鄔亮鄔的合照。

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