美華自助招牌：讓生意更生美國更美。

地址位於1882 South Normal Ave.Chicago,IL 60616的美華招牌印刷公司（Mei Hua Sign Printing）是一家專業招牌製作公司。該公司的特點是簡單實惠養眼耐用，優點是能夠為您解決什么問題？帶給您哪些好處？

主要是：1.解決美國招牌安裝維護人工貴的問題，自己隨時可以自行安裝、拆卸、維護，一教就會，安全快捷，2.解決申請許可證手續繁瑣(尤其不懂英文)且費用高、門檻高的問題，我們實事求是，因地制宜，在法律法規允許的條件下，為您量身訂造自助招牌，不需要申請許可證，3.解決政府每年例行收招牌管理費的問題，每個地方的政府收費不一樣，4.解決申請許可證等待時間太長的問題，廣告牌許可證最快1個月獲批，通常1-2 個月獲批，但2-4 個月也常見。

美華自助招牌將帶給您好處有：1.充分利用玻璃外牆和門窗優勢，改變思維，柳暗花明，思路決定出路，變換賽道，開啟上帝的另一扇大門，原來招牌還可以這樣做！2.招牌的制造成本降低，價格更實惠，您懂的，3.避開天氣寒冷、風大的影響，招牌拆裝簡單，可異地重復使用，

經久可靠，不受季節局限，主要在戶內安裝使用，可以全氣候工作，4.設計效果、使用場景范圍更廣、更丰富，更多自由選擇，數十種招牌效果和中英文字、數字、實地現場展示，看得見，摸得著，做得出，用得爽！5.招牌釆用快遞送貨上門，突破時空、地域限制，異地代辦快遞，省時省力省心省錢，6.設計、制作、代寄、配套現場視頻安裝指引，專業周到，安心舒心，一站式人性化服務，現代先進的通信技術和工具如君親臨！7.我們也能做需申請許可證的各類門頭招牌。

自助招牌以戶內為主，戶外也有，歡迎聯系美華招牌印刷 Daniel 陳，電話：（312）522-2506或 E-mail:[email protected]。