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密州活動看板╱兔年版畫特覽、作家陳思宏演講

黃惠玲

為迎接亞太裔傳統月以及5月第三周的台美傳統週 (Taiwanese American Heritage Week)，密西根州安娜堡公共圖書館及密西根人文協會將聯合舉辦各項精彩系列慶祝活動，包括：

國立台灣美術館農曆兔年版畫特覽：

為期一個月的展覽將在7日下午1時至3時，舉行兔年版畫捐贈典禮，屆時將有電音三太子台客舞、國樂表演、非華裔相聲、小提琴表演奏、韓式跆拳道示範以及拓印DIY等豐富演出。兔年版畫在展覽會期過後，可供民眾外借農曆回家欣賞。

旅德台灣作家陳思宏演講：

密西根人文協會安排在安娜堡公共圖書館推出6日下午5時的華語場演講，主題為「虛擬與自傳共構的『鬼地方』」，陳思宏的著作「鬼地方」曾獲第44屆金鼎獎文學圖書獎。由知名譯者Darryl Sterk(石岱崙)翻譯英文版，7日下午3時還有一場相同講題的英語場，人文協會並邀請到密西根州立大學中國文學教授兼作家詩人桑梓蘭博士擔任6日的引言人，密西根大學美國文化及歷史教授冼健義擔任7日場的引言人。

密西根人文協會慶祝立會21年會聚餐：

餐會將在6日晚間7時於壹加壹餐館 (2905 Washtenaw Ave, Ypsilanti 48197)推出， 每人費用28元，有意報名，可洽(748)332-0390。

上述活動的進一步信息，可查詢密西根人文協會官網：mitaiaa.weebly.com

密西根州 圖書館 華裔

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