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芝加哥警局臨時局長 強森任命瓦勒擔任

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥候任市長強森3日宣布，任命瓦勒擔任芝加哥警局臨時局長。(美聯社)
芝加哥候任市長強森3日宣布，任命瓦勒擔任芝加哥警局臨時局長。(美聯社)

芝加哥候任市長強森(Brandon Johnson)3日宣布，瓦勒(Fred Waller，61歲)將在他5月15日上任後，擔任芝加哥警局臨時局長，現任臨時局長卡特(Eric Carter)則會在同日退休

瓦勒有34年的警察資歷，三年前才從芝警局戰略主管職位退休。他在警局擔任過巡邏官、地區指揮官、巡邏局長，此職位為警局第三高級別的職位，瓦勒說，他不會申請出任芝警局局長的永久職位。

瓦勒將接任芝警局臨時局長。(芝警局官網)
瓦勒將接任芝警局臨時局長。(芝警局官網)

他早前曾受訪提到有關培訓年輕警察的問題，「我總是告訴年輕警察，鼓勵他們在這種環境下，還是可以做好警察工作，即使每天沒有受到尊重，仍然可以保持專業。」他也提到，如果有一件事能讓其擺脫退休生活，那就是再次回到芝警局，「我在這裡付出了很多，親歷警察每天為維護城市安全而做出許多犧牲。」

瓦勒是在2020年8月退休，這項人事任命發布前一天，芝加哥新選出的警區委員會(police district council member)才剛剛走馬上任，這個新組織將負責警察問責。

公共安與問責委員會(Commission for public safety and accountability)預計在7月14日前，向新市長強森推薦最終三位入圍芝警局局長的人選。

強森3日也公布了有關他就職典禮的信息，他將在15日上午與所有市議會的50名區長，一起在芝加哥伊利諾大學(UIC)的Credit Union One Arena活動中心就職。

警察 退休 芝加哥

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